



В здании Центрального универмага Волгограда продолжаются работы по его реконструкции. По информации Облкомстроя, подрядчик приступил ко второму этапу работ – усилению наружных кирпичных стен и проемов. Одновременно специалисты устанавливают временные стойки для поддержки перекрытий.

Напомним, ранее корреспондентам ИА «Высота 102» удалось побывать в реконструируемом здании ЦУМа. Как рассказывали строители, во время демонтажа были выявлены скрытые дефекты, а часть конструкций пришлось признать аварийными. Авариное состояние здания подтвердили и специалисты ФАУ «Главгосэкспертиза России», изучившие документацию.

На новом этапе, уже согласно проекту с учетом аварийности здания, специалистам предстоит детально восстановить декоративные элементы фасадов и интерьеров на основе обмеров сохранившихся фрагментов. В частности, планируется вычинка кирпичной кладки, восстановление балюстрады и ограждений балконов, карнизов, а также воссоздание в интерьерах кессонов, капителей колонн и пилястр, карнизных тяг и лепных розеток.

Значительный объём работ уже выполнен: усилены конструкции 1–3-го этажей, смонтированы витражи фасада, устроены стены шахты грузового лифта и стяжка пола, демонтированы пристройка № 3, часть кровли и перекрытия 4-го этажа, залиты фундаменты опорных конструкций, в подвале установлены домкратные стойки, разобрана кирпичная кладка парапета.

Напомним, что после завершения работ в историческом здании ЦУМа по инициативе губернатора Андрея Бочарова здесь разместится современный музейно-выставочный центр имени Александры Пахмутовой. Его основой станут фонды Волгоградского музея изобразительных искусств имени Ильи Машкова, а также постоянная экспозиция, посвящённая жизни и творчеству композитора.