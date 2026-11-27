



В Волгограде изменится схема движения одного маршрута, а на другом существенно сократится интервал курсирования микроавтобусов. Делается это для повышения транспортной доступности двух новых ЖК, пояснили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда,





В частности, вносятся изменения в схему движения маршрута № 58к «ТРЦ «Акварель» - Капустная Балка» - с 1 декабря автобусы среднего класса начнут обслуживать ЖК «Санаторный». Автобус № 58к при движении от конечной «ТРЦ «Акварель» после остановки «Горная Поляна» повернет направо и проследует по ул. Санаторной до аквапарка «Акватория», где совершит разворот и по той же схеме вернется на Вторую продольную магистраль для продолжения следования в Кировский район до остановки «Капустная балка». При движении в обратную сторону общественный транспорт также будет заезжать в ЖК «Санаторный», после чего направится на конечную «ТРЦ «Акварель».





Маршрут обслуживается двумя автобусами среднего класса. В будние дни транспорт выполнит 28 рейсов: первый выход со стороны Кировского района в 6.30, со стороны Советского района в 7.20. Последний рейс от конечной остановки «Капустная балка» в 19.40, со стороны ТРЦ «Акварель» - в 20.30. В выходные дни автобусы будут совершать 14 рейсов. Первые утренние рейсы также в 6.30 и 7.20. Последний вечерний рейс со стороны Кировского района в 18.50, со стороны Советского района – в 19.40.





Помимо этого, ЖК «Колизей» продолжают обслуживать маршруты №70а «ЖК «Колизей» – ТРК «Мармелад» и №31к «Дачи «Энергетик» - ТРЦ «Акварель».





Также с 1 декабря по просьбам пассажиров добавляются дополнительные рейсы в расписание автобуса № 51К «Площадь им. Титова – ЖК «На Матросова». Всего на этом отрезке будет выполняться более 50 рейсов в сутки. В часы пик интервал составит 15-20 минут, в межпиковое время – от 30 минут до часа.



