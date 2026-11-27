



Сегодня, 27 ноября, в Советском районе Волгограда временно останавливал работу фитнес-клуб DDX в ТРК «Акварель». По информации посетителей, их и работников попросили покинуть помещения. Сообщается, что в клубе работали правоохранительные органы.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию DDX, остановить работу фитнес-клуба пришлось в связи с проведением следственных действий.

– Клуб в ТРК «Акварель» был временно закрыт в связи с следственными мероприятиями. На данный момент работа проходит в штатном режиме, – пояснили сотрудники в телефонном разговоре с корреспондентом информагентства.

Известно, что клуб не функционировал чуть более часа.

Редакция информагентства запросила комментарии в ГУ МВД России по Волгоградской области и в СУ СК России по Волгоградской области.