Пейнтбольный клуб из Волгограда обязали заплатить семье покалеченного школьника

Советский районный суд Волгограда частично удовлетворил иск Жумаганым Раушановой — мамы 9-летнего мальчика — который травмировался на самодельном аттракционе на территории пейнтбольного клуба в Ворошиловском районе. Школьник при падении с «тарзанки» в мае 2023 года получил компрессионный перелом позвоночника и до сих пор вынужден проходить реабилитацию.

Как пояснил V102.RU представитель потерпевшей стороны по гражданскому делу Виталий Хаустов, суд внял доводам матери пострадавшего ребенка.

— Виновным признан именно ИП Костенко Е.С. Единственное, что снизили ущерб компенсации морального вреда и вреда здоровью до 400 тысяч рублей. Мотивированное решение еще не готово. Изучим доводы судьи, возможно, что в апелляции будем увеличивать сумму, — рассказал юрист.

Ранее журналисты «Высоты 102» сообщали, что мать сломавшего позвоночник школьника требует миллион рублей с пейнтбольного клуба, так как у ее сына появились осложнения. В свою очередь ответчик по делу открестился от получившего страшную травму малолетнего ребенка.

Напомним, что волгоградский следком по факту травмирования мальчика возбудил уголовное дело в отношении 41-летнего владельца пейнтбольного клуба ИП Костенко Е.С. Предпринимателю вменяют п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Максимальная санкция предусматривает шесть лет колонии.

Многодетная мать намерена добиваться уголовного наказания для владельца небезопасных аттракционов. Жумаганым Раушанова призналась, что даже не подозревала, насколько может быть опасен такой отдых для детей, хотя накануне трагедии она, возможно, предчувствуя что-то, хотела отказаться от поездки в парк «Воинград».

Фото: архив ИА «Высота 102»