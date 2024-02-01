«У сына осложнения»: мать сломавшего позвоночник школьника требует миллион с пейнтбольного клуба

В Волгограде продолжается расследование уголовного дела по факту травмирования 9-летнего мальчика на самодельном аттракционе на территории пейнтбольного клуба в Ворошиловском районе. Тем временем потерпевшая сторона подала гражданский иск в Советский районный суд к ИП Евгению Костенко, которого мать пострадавшего школьника считает виновным в случившейся трагедии. На следующей неделе запланировано первое заседание по существу.

Как ранее сообщало V102.RU, школьник при падении с «тарзанки» в мае 2023 года получил компрессионный перелом позвоночника и до сих пор вынужден проходить реабилитацию. По словам матери пострадавшего мальчика Жумаганым Раушановой, у ее сына развились неврологические осложнения, появились страхи и сильная головная боль.

– С тех пор как случилась беда с моим сыном в парке «Воинград», чувствую себя словно выжатый лимон. Я уже забыла, что такое прожить день без стресса и переживаний за своего ребенка, поскольку мы практически постоянно находимся на реабилитации либо на приеме у врачей. После травмы, полученной на аттракционах полгода назад, у нас появились различные осложнения, в том числе и по неврологии. Тамерлан боится оставаться дома в одиночестве, плохо спит, стал менее активным из-за страха нового перелома. Вдобавок ко всему его беспокоят дикие головные боли. Нам сказали, что предстоит долгая и упорная работа с психологом. Появились еще некоторые расстройства по урологической части, – рассказала мать мальчика. – Да, с Тамерлана сняли поддерживающий корсет, мы этого так ждали, но фактически теперь он ограничен в физической активности. Сын находился все это время на домашнем обучении.

По словам женщины, в предстоящий понедельник ребенок должен выйти в школу.

– Но как это будет выглядеть, я даже себе не представляю. Тамерлан всегда был спортивным и подвижным ребенком, учится в кадетском классе, плюс футболом занимался, показывал определенные успехи. А теперь это кажется недостижимой мечтой – снова вернуться к привычному образу жизни. Знаете, я в родительском чате вижу сообщения, что сейчас дети из класса Тамерлана репетируют танцы, у них тренировки, и мне так больно, ведь и мы год назад были в строю, занимали призовые места…





Мама мальчика считает, что именно из-за алчности и безответственности предпринимателя, организовавшего опасные аттракционы, жизнь ее сына превратилась в сплошной кошмар.

— До сих пор никто из сотрудников либо владельцев парка «Воинград» так и не принес нам хотя бы простых человеческих извинений. Виновник всячески отрицает свою причастность к случившемуся. Помню, еще, когда они получили мою досудебную претензию, то заявили, что мы не можем подтвердить ваше присутствие на территории парка. Это уму непостижимо, — возмущается Жумаганым Раушанова.

Представитель семьи по гражданскому иску Виталий Хаустов заявил журналистам «Высоты 102», что вред здоровью, нанесенный Тамерлану, СК переквалифицировал со среднего на тяжкий.

– В связи с этим нами подано ходатайство об увеличении суммы компенсации морального вреда и вреда здоровью. Если изначально было заявлено 620 тысяч в пользу ребенка и 80 тысяч в пользу матери, то теперь в общей сложности, когда мы получим все необходимые выписки из медучреждений, будем требовать сумму в районе миллиона рублей, – заявил юрист. – Хочу отметить, что на предварительном слушании по гражданскому делу в Советском районном суде Волгограда Костенко так и не появился.





Хаустов считает, что СК установил факт сознательного игнорирования предпринимателем Костенко требований безопасности при обустройстве парка ради корыстной выгоды.

– Как вы знаете, возбуждено уголовное дело. Считаю, что действия и бездействие парка «Воинград» – это наплевательское отношение к самому нашему государству, выступающему гарантом соблюдения прав ребенка. Складывается впечатление, что всех сотрудников парка объединяет лишь одно – извлечение максимальной выгоды и никакой ответственности, – заявил представитель семьи Раушановых.

Напомним, что СУ СКР по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего владельца пейнтбольного клуб, где на самодельном аттракционе 9-летний мальчик сорвался с «тарзанки» и получил компрессионный перелом грудных позвонков.

Индивидуального предпринимателя Костенко Е.С. подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Максимальная санкция вмененной статьи УК РФ предусматривает шесть лет колонии.

Многодетная мама Жумаганым Раушанова намерена добиться уголовного наказания для владельца небезопасных аттракционов. Мать ребенка призналась, что даже не подозревала, насколько может быть опасен такой отдых для детей, хотя накануне трагедии она, возможно, предчувствуя что-то, хотела отказаться от поездки в парк «Воинград».

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