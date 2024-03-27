В Волгограде расследуют уголовное дело по факту травмирования 9-летнего мальчика на самодельном аттракционе на территории пейнтбольного клуба в Ворошиловском районе. Школьник при падении с «тарзанки» в мае 2023 года получил компрессионный перелом позвоночника и до сих пор вынужден проходить реабилитацию.

В свою очередь потерпевшая сторона подала гражданский иск в Советский районный суд к ИП Евгению Костенко, которого мать пострадавшего школьника считает виновным в случившейся трагедии.

Однако ответчик не спешит брать на себя какую-либо ответственность и признавать вину. Представитель семьи Виталий Хаустов рассказал V102.RU, что на требования Жумаганым Раушановой о взыскании морального и материального вреда представлены возражения.

— Ознакомившись с изложенными в возражении доводами, мы считаем, что они основаны на субъективном толковании норм права, регулирующих сферу гражданско-правовых отношений, и противоречат требованиям законодательства и фактическим обстоятельствам дела, — заявил Хаустов. — К примеру, указывая на недопустимость принятия во внимания судом материалов проверки СК в рамках уголовного дела, ответчик ссылается на отсутствие обвинительного приговора, отводя внимание от обязательного комплекса действий предусмотренных в рамках ст. 144 УПК РФ.

Я не я, лишь «тарзанка» моя

Далее юрист поясняет, что, заявления Костенко, который указывал, что «тарзанка» якобы использовалась только в личных целях членами его семьи, вводят суд в заблуждение.

— Это все опровергается показаниями очевидцев и видео, на котором отчетливо заметно, что в тот самый день «тарзанкой» пользовались другие дети без каких-либо ограничений. Никаких предупреждающих табличек на аттракционе не было, вопреки заявлениям ответчика, — утверждает представитель семьи Раушановых. — Согласно ответа на претензию к ООО «Мечта и развитие» моей доверительницы от 17 октября 2023 года следует, что по договору о сотрудничестве ИП Костенко Е.С. представляет оборудованную для посещения развлечений и игр площадку парка «Воинград-2» согласно требований безопасности и ГОСТов на обустройство. Соответственно площади, исключенные для пользования посетителей, должны быть изолированы и обозначены, как исключающие общий доступ.

Виталия Хаустова также возмутили доводы ответчика, что якобы пострадавший мальчик не мог находиться выше 0,3 метра над землей, когда летел на «тарзанке».

— Из приложенных скриншотов видеосъемки путем сравнения роста ребенка ясно, что высота натянутой веревки более двух метров от земли и мальчик сорвался по окончанию спуска, вылетев за перекладину, на которой была закреплена веревка. По инерции он пролетел в сторону уходящего вниз рельефа местности, что подтверждается пояснениями очевидцев и фотографиями, — поясняет юрист.

А был ли мальчик?

Представитель семьи просто шокирован тем, что ответчик по гражданскому делу пытается отрицать сам факт получения компрессионного перелома позвоночника мальчиком после падения с «тарзанки»:

— Ссылаясь на п. 3 заключения СМЭ № 3982 ответчик вольно трактует заключение судебно-медицинской экспертизы в части «судя по локализации телесных повреждений, потерпевшему было причинено не менее одного травматического воздействия» как выявленные многочисленные воздействия, а не травму в результате внешнего воздействия в результате падения. А заявление ответчика, что образ жизни ребенка не исключал раннего получения трав, опровергается видеосъемкой соревнований и справками о посещении спортивных секций, уроков физкультуры без ограничений и освобождений по состоянию здоровья. Другая сторона по делу указывает на заключение приема врача-травматолога от 31 июля 2023 года и вновь вводит суд в заблуждение, выдавая за подтвержденные множественные переломы двойной код по классификатору МКБ-10, описывающий травму перелом грудного отдела позвоночника (код S22.10) и обстоятельства ее получения, как в неустановленном месте и обстоятельствах (код Y34.0).

По словам представителя семьи Раушановых, все лица, указанные в договорах и претензиях приходятся друг другу родственниками, и сообща хотят избежать ответственности любой ценой.

— В нестыковках ответа на претензию ООО «Мечта и развитие» и договора о предоставлении на праве безвозмездного пользования площадки «Воинград-2» ИП Костенко Е.С. (в частности разных директоров ООО «Мечта и развитие», указанных как Костенко Е.Д. в ответе на претензию и Костенко М.С. в вышеуказанном договоре), а так же пояснениях вышеназванных лиц, считаю, что они состоят в родственных связях, и возможно, вступили в сговор с целью помочь ИП Костенко Е.С. избежать ответственности. Все доводы ответчика по оспариванию факта получения травмы ребенком в парке «Воинград-2» и наличии у мальчика ранее приобретенных травм и заболеваний, считаю субъективными и неподтвержденными. Это можно расценивать, как попытку в очередной раз обмануть суд, так как сам факт травмы и обстоятельства ее получения подтверждены пояснениями очевидцев, приездом и осмотром СМП на месте происшествия, а также выписками последующей госпитализации, приобщенными к материалам дела, — резюмирует Виталий Хаустов.

Все претензии к Костенко

В свою очередь директор ООО «Мечта и развитие» Костенко Е.Д. в своем ответе на претензию матери пострадавшего мальчика от 17 октября 2023 года среди прочего пояснила:

— ООО «Мечта и развитие» провело проверку доводов на предмет подтверждения Вашего присутствия на территории парка «Воинград-2», расположенного по адресу: Волгоград, Ворошиловский район, улица Неждановой, в результате которой было установлено, что оплаты от имени Раушановой Ж.М. в адрес ООО «Мечта и развитие» не поступало. Опрос инструкторов, работавших в указанную Вами дату по факту указанного Вами происшествия, также ничего не прояснил, в связи с чем достоверно установить факт Вашего присутствия на территории клуба «Воинград-2» не удалось по причине давности указанного Вами события и значительного количества клиентов за период с мая по октябрь 2023 года.

Руководитель общества с ограниченной ответственностью также пояснила, что заявленные Жумаганым Раушановой претензии приходятся не по адресу и рекомендует обратиться с требованиями по возмещению вреда к ИП Евгению Сергеевичу Костенко.

Напомним, что СУ СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело в отношении 41-летнего владельца пейнтбольного клуба, где на самодельном аттракционе девятилетний мальчик сорвался с «тарзанки», заработав в итоге компрессионный перелом грудных позвонков. ИП Костенко Е.С. инкриминируют п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Максимальная санкция предусматривает шесть лет лишения свободы.

Многодетная мама Жумаганым Раушанова намерена добиться уголовного наказания для владельца небезопасных аттракционов. Мать ребенка призналась, что даже не подозревала, насколько может быть опасен такой отдых для детей, хотя накануне трагедии она, возможно, предчувствуя что-то, хотела отказаться от поездки в парк «Воинград».

Ранее журналисты «Высоты 102» сообщали, что мать сломавшего позвоночник школьника требует миллион рублей с пейнтбольного клуба.