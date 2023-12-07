Многодетная мама, чей 9-летний сын Тамерлан получил тяжелую травму позвоночника в парке развлечений в Волгограде, намерена призвать к ответственности владельца небезопасных аттракционов. Как сообщила V102.RU Жумаганым Раушанова, с момента происшествия прошло уже больше пяти месяцев, но перед ней никто даже не извинился, не говоря уже о том, чтобы предложить семье какую-то моральную или материальную помощь. Теперь ее ребенку предстоит длительная реабилитация.

На данный момент в отношении предпринимателя, оказывающего небезопасные услуги, возбуждено уголовное дело. В свою очередь мать ребенка обратилась с гражданским иском в суд с требованием возмещения морального вреда и вреда здоровью. Жумаганым признается, что не подозревала, насколько может быть опасен такой отдых для детей, хотя накануне трагедии она, возможно, предчувствуя что-то, хотела отказаться от поездки в этот парк развлечений.

«Это был выпускной старшего сына»

В многодетной семье Раушановых трое детей: 3-летняя дочка и двое сыновей 9-летний Тамерлан и 11-летний Султан. Старший ребенок заканчивал 4-ый класс и школьный родительский комитет принял решение отпраздновать выпускной 28 мая в парке развлечений «Воинград-2», который расположен в лесу на территории Ворошиловского района Волгограда.

– Я чувствовала, что туда ехать не нужно, но не могла отказать старшему сыну. Он расстраивался, что класс его едет, а мы нет, –вспоминает Жумаганым.





Женщина взяла в парк всех детей, так как оставить дома их было не с кем – родители живут за 300 км от Волгограда, а муж находится за пределами региона в длительной командировке. Пока сыновья играли в лазертаг, женщина гуляла с дочкой по парку.

– Мальчишки отыграли две игры по полчаса на двух площадках. Где-то в 12 часов они закончили, у них начался обед и свободное время, а в два часа дня должна была начаться вторая игра. После обеда все школьники рванули на «тарзанку», Султан и Тамерлан тоже. Я даже не знала, что это может быть опасно. Инструкторов там нигде не было, не было ограничений по росту или возрасту, - рассказывает многодетная мама.

Самодельный аттракцион, который состоял из троса и приделанной к нему обычной палки, пользовался у детей большим спросом. У него образовалась очередь. Первым из её сыновей на «тарзанке» спустился старший Султан. Пока мальчик катился вниз, Жумаганым отвлеклась на дочь, которая упала, ударившись о качели. После этого происшествия женщина приняла решение ехать домой, но не могла найти Тамерлана. В это время, как оказалось, мальчик спускался на «тарзанке». В конце аттракциона он сорвался и рухнул на землю на глазах множества детей и взрослых.

«Словно мир ушел из-под ног»

– Он сорвался, упал. У меня шок. Я не понимаю, что происходит. У меня слезы. Куча очевидцев. Спасибо, они сказали, что нельзя его поднимать ни в коем случае, мало ли что. Подбежал сотрудник лазертага, начал ему пальцы показывать. Позже я узнала, что сын при падении приземлился в сидячем положении, почему и получился компрессионный перелом с 1 по 8 позвонок. Положил его на землю один из очевидцев. Когда мы уже подошли он лежал. У него тоже шок, слезы..., – вспоминает женщина.

Позже выяснится, что скорую вызывали с телефона Жумаганым, но она этого не помнит. Говорит, что все было словно в тумане и мир ушел из-под ног.

– У них не было никакой аптечки, не было оказано никакой первой помощи, за исключением этих пальцев. Не было предложено вызвать такси. Единственное – сотрудник назвал адрес, – говорит Жумаганым.

Тамерлана госпитализировали в 7-ю больницу, где после проведенного обследования диагностировали у ребенка закрытый компрессионный перелом грудных позвонков с 1 по 8. Месяц мальчик лежал на вытяжке без движения. Женщина была вынуждена вызвать из Палласовки родителей, чтобы они какое-то время присмотрели за другими детьми. Муж смог ненадолго приехать в Волгоград. Многодетной матери в большей части пришлось справляться с этой ситуацией в одиночку.

20 июня пострадавшего ребенка выписали на амбулаторное лечение. Но сесть мальчик смог только в сентябре – спустя 3,5 месяца после падения.

«Мне сын говорит, что он инвалид. Это страшно»

– Мы месяц не вставали – лежали, а потом получается июнь, июль, август, то есть еще три месяца мы не сидели. Ребенок мечтал сесть. Мы пролежали все лето дома, нам никуда нельзя было. На нужна была реабилитация. В итоге снизился иммунитет, сын стал часто болеть, причем летом простудными заболеваниями, чего раньше не было. Ребенок был всегда самый сильный по состоянию здоровья. Также на этом фоне у него развивается сейчас сколиоз и плоскостопие, – рассказывает мама мальчика.

В настоящее время Тамерлан находится на домашнем обучении. Он носит специальный корсет, который снимает только, когда купается и спит. Недавно врачи разрешили принимать душ в вертикальном положении, но мальчик боится это делать.





– Он чувствует, что с ним что-то не то. Он был такой шустрый, самый неунывающий. А в связи с этой травмой, он начал говорить: «Я инвалид». Меня очень пугают эти слова, потому что даже я не знаю, насколько у нас эта травма аукнется в дальнейшем. Но мы занимались футболом, ходили в «Ротор», он принимал участие в соревнованиях. Он должен восстановиться, – говорит женщина.

Тамерлан очень любит футбол. Он также учится в кадетском классе, который неоднократно становился призером на кадетских балах. Мальчик скучает по прежней активной жизни. В декабре ему предстоит пройти второй курс реабилитации.





На фото: школьные награды

«Идите в суд, вы все равно ничего не добьетесь»

Многодетная мать обратилась в парк развлечений через несколько недель после полученной травмы. Позвонить раньше женщина не могла – говорит, что было не до этого, здоровье сына было важнее. Когда ее выслушали, то сначала не поверили, а потом прямо спросили, чего она хочет. Обещали подумать, но через некоторое время перезвонили и посоветовали обращаться в суд.

– Мне сказали: «Идите в суд, вы все равно ничего не добьетесь», – рассказывает Жумаганым.

Письменную претензию женщина написала в конце сентября на имя директора ООО «Мечта и развитие» Костенко Е.Д. В частности, в этом письме указано, что целый 4А класс заказал развлечения в парке именно у Костенко Е.Д., перечислив деньги на банковскую карту предпринимательницы.

В ответе, который поступил Жумаганым 17 октября говорится, что ООО «Мечта и развитие» оказывает услуги «по организации и проведению тренировочных и учебных мероприятий по изучению, обработке и совершенствованию навыков игры в пейнтбол и лазертаг» и осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с законодательством РФ. Также у общества заключен договор о сотрудничестве и совместной деятельности с индивидуальным предпринимателем Костенко Евгением Сергеевичем.





По этому договору, поясняется в ответе, ООО «Мечта и развитие» предоставляет предпринимателю необходимое оборудование, обмундирование и другое имущество, а также осуществляет инструкторское сопровождение мероприятий по организации игр.

– В свою очередь ИП Костенко Е.С. предоставляет для проведения соответствующих мероприятий по организации игр в пейнтбол и лазертаг, проводимых ООО «МИР», территорию клуба «Воинград-1» и «Воинград-2» или другую, согласованную сторонами договора территорию, а также обеспечивает соблюдение противопожарной безопасности при проведении организуемых ООО «МИР» игр, подготавливает площадку для организуемых мероприятий и обеспечивает соблюдение мер безопасности как во время проводимых мероприятий, так и во время пребывания посетителей на территории клуба «Воинград-1» (Советский район) и «Воинград-2» (Ворошиловский район), – говорится в письме.

В этой связи в ООО «Мечта и развитие» посоветовали женщине обратиться с претензиями непосредственно к ИП Костенко Е.С.

– Я хочу придать дело огласке, потому что там очень много отдыхает детей, – поясняет Жумаганым. – Я так понимаю, что в момент падения и до того, как они узнали про нас, там ничего не изменилось. Понятно, что сейчас уже не сезон, площадка скорее всего закрыта, хотя там вроде и зимой проходят игры. Я хочу, чтобы к следующему сезону они предприняли меры, убрали эти травмоопасные и самодельные аттракционы. Если они оказывают такие услуги, то они должны ставить инструкторов и обеспечивать безопасность детей.

По данным системы СПАРК, ООО «Мечта и развитие» (ООО «МИР») было зарегистрировано 9 лет назад. Основным видом деятельности этой организации указана деятельность в области спорта. Учредителями являются ООО «МИР» - 90,91% доли в уставном капитале и Елена Дмитриевна Костенко, у которой 9,09% доли, однако в итоге все 100% доли находится у предпринимательницы.





До 21 апреля 2021 года 90,91% доли в уставном капитале ООО «МИР» было у Михаила Сергеевича Костенко.

Следователи разберутся

Несколько дней назад стало известно, что СУ СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело в отношении 41-летнего владельца пейнтбольного клуба в Ворошиловском районе Волгограда, где на самодельном аттракционе ребенок получил тяжелую травму позвоночника.

Индивидуального предпринимателя Костенко Е.С. подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Максимальное наказание по данной статье - до 6 лет лишения свободы.

По данным следствия, пейнтбольный клуб находится по адресу улица Неждановой,14а на территории Ворошиловского лесничества, где предприниматель собственноручно и в нарушении техники безопасности возвел различные аттракционы, в том числе аттракцион «тарзанка», на котором и пострадал ребенок.

Мальчик, как установило следствие, сорвался с «тарзанки», получив компрессионный перелом грудных позвонков. Несовершеннолетнему был причинен тяжкий вред здоровью.

Фото и видео: Жумаганым Раушановой

Коллаж: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»