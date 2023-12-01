Расследования

В Волгограде 8-летний ребенок сломал позвоночник на аттракционе предпринимателя

Расследования 01.12.2023 15:40
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01.12.2023 15:40


Следователи возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего владельца пейнтбольного клуба в Ворошиловском районе Волгограда, где на самодельном аттракционе 8-летний ребенок получил тяжелую травму позвоночника.

Как сообщили в СУ СКР по Волгоградской области, индивидуальный предприниматель подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Максимальное наказание по данной статье - до 6 лет лишения свободы.

В органы СК обратилась мама мальчика, который получил травму еще 28 мая текущего года. По итогам процессуальной проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела.

Пейнтбольный клуб находился на территории Ворошиловского лесничества, где предприниматель собственноручно и в нарушении техники безопасности возвел различные аттракционы, в том числе аттракцион «тарзанка», на котором и пострадал ребенок.

Мальчик, как установило следствие, сорвался с «тарзанки», получив компрессионный перелом грудных позвонков. Несовершеннолетнему был причинен тяжкий вред здоровью. Ребенок несколько месяцев фактически был прикован к постели.

По данным следствия, указанные аттракционы находятся по улица Неждановой,14а в Ворошиловском районе. Согласно данным из открытых источников, по этому адресу находится пейнтбольный клуб «Воинград-2».

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