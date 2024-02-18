В суде Волгограда допросили «хорошего» Анненко и «плохого» Путивку

В Центральном районном суде Волгограда экс-депутата гордумы от КПРФ Андрея Анненко и его помощника Сергея Путивку, обвиняемых в покушении на мошенничество, допросили в ходе судебного следствия, сообщает V102.RU.

Потерпевшим по делу выступает юрист Андрей Константинов, который в свое время возглавлял МУП «Городской водоканал Волгограда». Также в прошедшем процессе выступили три свидетеля со стороны защиты — супруга Анненко, его зять и коллега по партии.

Из-за границы — в суд

Первым из свидетелей дал показания 34-летний муж дочери бывшего депутата городской думы Волгограда Сергей Шадричев.

— С Анненко я знаком больше шести лет, у нас хорошие отношения, он положительный человек. Путивку знаю на протяжении такого же времени, он друг семьи, все мероприятия и праздники мы проводили вместе. Константинов являлся адвокатом семьи, мы с ним пересекались в спортзале, играли в теннис. У них между собой не было никаких конфликтов, — рассказал свидетель. — О ситуации, которая произошла в феврале 2023 года, я знал не с самого начала, так как жил за границей какое-то время, приехал обратно в марте прошлого года. Как раз в это момент Андрей Александрович вернулся из зоны СВО. Мы встретились, и Путивка нам рассказал, что к нему обратился директор СНТ. Якобы у него есть железобетонные доказательства совершения Константиновым мошенничества. Он взял деньги и не вернул, а глава СНТ хотел, чтобы Путивка ему помог. Анненко просил обоих найти общий язык и урегулировать ситуацию мирным путем. У Андрея Александровича и Путивки были очень теплые дружеские отношения. Для меня стало шоком, когда тестя задержали.

Шадричев пояснил суду, что не знает, чем в итоге закончился конфликт, связанный с СНТ.

— На дне рождения Анненко Путивка несколько раз выходил вместе со мной на свежий воздух поговорить. Рассказывал об Андрее Анатольевиче, что он мошенник, брал деньги на взятки. Я ему отвечал, что это не моя ситуация, вам решать, — добавил зять подсудимого.

Вскоре судья посчитал вопросы адвоката Анненко Александра Бурденко наводящими. После этого юрист пояснил, что у него в таком случае больше нет вопросов к свидетелю.

«Говорил, что никогда не предаст»

Следующей в зале заседаний оказалась супруга Андрея Анненко Анжелика. Адвокат Бурденко задал ей тот же вопрос о характере взаимоотношений мужа, Путивки и Константинова, а также просил охарактеризовать их личности.

— Константинов — наш семейный юрист. Ничего плохого сказать про него не могу. Работает с нами на протяжении 10 лет, всегда помогал, никаких проблем с ним не было. Путивка до недавнего времени был другом семьи, мы общались, неоднократно ездили на море вместе, отмечали все праздники. Сейчас прекратили общение, так как этот человек принес нам очень большие проблемы, — рассказала Анжелика Анненко. — О ситуации с конфликтом из-за СНТ я узнала от мужа. Нам все это изначально рассказал Путивка. Вроде как два человека, какие-то два полковника обратились к нему с просьбой поговорить с моим супругом, чтобы он как-то смог повлиять на Константинова. Речь шла о каких-то деньгах. Муж не хотел развивать эту тему и влезать в нее. Он мне пояснил, что есть СНТ, какой-то директор, какие-то деньги он должен был куда-то передать. Знаю, что супруг подключил в СНТ воду бесплатно, а со слов Путивки, директор СНТ отдал 400 тысяч рублей Константинову и вроде как Путивка хотел забрать их, чтобы обратно передать директору товарищества. Супруг хотел их помирить, мол, зачем вам это, договоритесь между собой и все. Для меня стало шоком, когда к нам пришли арестовывать мужа, провели обыск. До этого мы все вместе гуляли в ресторане, Путивка улыбался, фотографировался и по итогу такое вот сделал, наговорил на мужа, что он якобы в какой-то группировке состоит, оказывает давление на него. Для меня все это дико.

Супруга подсудимого уточнила, что мотивом оговора со стороны Путивки могли стать некие долговые обязательства, которые теперь уже бывший друг семьи не захотел возвращать.

— Я долго думала, анализировала, что в его голове вдруг случилось. Как только его задержали, он пришел к нам, все рассказал, мой муж начал ему помогать. И вдруг вот так вот. У Путивки лично передо мной есть долг в размере двух миллионов рублей. В 2019 году он брал эти деньги под постройку очередного дома, брал не под проценты. Пояснял, что у него был участок, он хотел возводить второй дом, а мы вроде как бы вместе хотели, но потом передумали. В итоге ничего так и не отдал. Больше у меня нет объяснений. Сколько он нам в любви признавался, говорил, что никогда не предаст. Для меня это был шок, до сих пор трясет, — рассказала свидетельница.

Супруга Анненко всячески отрицала в своих показаниях, что в ресторане «Мясо & Рыба» Путивка передавал какие-либо деньги ее мужу. В тот день она обедала в заведении вместе со своей подругой Еленой Скрипниковой, когда к ним присоединился ее муж, а позже и сам Путивка.

На вопрос судьи, из-за чего все-таки произошел конфликт касательно СНТ, Анжелика Анненко пояснила:

— Путивка сказал, что Константинов взял у директора СНТ 400 тысяч рублей за подключение воды, а воду мой супруг подключил бесплатно. Путивка хотел забрать у Константинова деньги каким-то, возможно, недобропорядочным способом, а мой супруг пытался мирно все решить в законном русле. Почему именно Путивка, а не мой муж стал предъявлять Константинову претензии? Анненко даже не знал ничего. Путивка говорит, нарисовались два полковника, надо решать. И показывает какую-то бумажку, а там директор СНТ все писал, кому и на что деньги давал. Мой супруг был депутатом, помогал всем безвозмездно, он бутылку коньяка не возьмет. Путивке говорил, не лезь туда, мы с Константиновым сами решим.

«Мы все были из одной партии»

Третьим свидетелем выступил 42-летний Максим Пономарев, который является членом КПРФ и лично знает Анненко, Путивку и Константинова.

— С Анненко знаком с 2011 или 2012 года. Он вступил в КПРФ в Советском районе, я на тот момент уже был в партии, мы сблизились. Путивка вступил в партию чуть позже в году 2016-м. С ним я не так тесно общался, как с Андреем Александровичем. Константинова пару раз видел на мероприятиях у Анненко, общались с ним на уровне привет-пока. Анненко никогда не угрожал Путивке. Мы все были из одной партии, единомышленники, — пояснил Пономарев.

Коммунист подтвердил, что знает о ситуации с водой в СНТ, но это было на тот момент рядовой работой депутата, и он не придал той встрече с жителями никакого значения.

— После вмешательства Анненко воду в СНТ дали. Вопрос был исчерпан. Год назад в феврале тема опять всплыла в контексте того, что Путивка, мы где-то сидели, по-моему, в «Золотой Праге», он вспомнил этот эпизод. С его слов, Константинов каким-то образом сошелся с директором СНТ и стал оказывать ему юридические услуги. Взял за это больше миллиона рублей, астрономическую в моем понимании сумму. Председатель СНТ ему выплатил, а когда понял, что он сделал, попросил вернуть обратно. Константинов отказался. Тогда глава товарищества каким-то образом вышел на Путивку с просьбой решить вопрос с переплаченными суммами. Анненко, когда узнал про это, а с одной стороны находился Путивка, который был ему близок и Константинов с другой, тоже не посторонний человек. Андрей Александрович отнесся к этой истории не очень хорошо и рекомендовал Путивке решить вопрос без всяких там чрезмерностей, — заявил Пономарев.

«Зачем ты туда лезешь? Это не твое дело!»

После выступления свидетелей суд приступил к допросу обвиняемых. Первым вызвался Анненко, выйдя к трибуне с кипой бумаг.

— Я плохо вижу, поэтому накидал себе немного текста. Признаю, что события, изложенные в обвинительном заключении, имели место быть. Не оспариваю, что виноват, готов нести ответственность в соответствии с законами РФ. Однако я не согласен с квалификацией моих действий органом предварительного следствия. Хочу дать суду полные и правдивые показания по всем вопросам, — начал Анненко.

Далее экс-депутат рассказал, что на протяжении длительного времени был знаком Путивкой и Константиновым, уточнив, что никогда у него с ними не было никаких конфликтов. Затем пояснил, что действительно оказал помощь жителям СНТ «Нефтяник» в вопросе водоснабжения.

— Это было в период предвыборной кампании. Июнь, жара под сорок. На меня вышла инициативная группа людей и мой товарищ Сергей Полторацкий, который сейчас находится в другом городе, он ранее давал показания по ВКС, очень просил, чтобы я помог. На встрече присутствовало более двухсот жителей СНТ. Мы приехали туда вместе с Константиновым, так как он классный юрист и в бывшем руководитель водоканала. Также со мной был мой помощник Роман Голунов. Я знал, что воду дадут, но были проблемы с документами. Константинов занялся этим вопросом по моей просьбе. Мне на встрече представили директора СНТ по фамилии Карасев. Решение водоканала уже было на тот момент, следовало лишь разобраться с бумагами, — уточнил Анненко. — Через какое-то время я узнал от Путивки, что Константинов взял с директора СНТ большую сумму, а часть денег была получена на незаконные цели. Я отреагировал негативно. Мол, зачем ты туда лезешь, это не твое дело. Но он убедил меня, сбросив пару аудиозаписей, на которых был разговор Путивки и Константинова с директором СНТ. Записи были очень хорошего качества, будто применялась профессиональная аппаратура. Потом он мне скинул бумагу с финансовой отчетностью, где было указано, что 400 тысяч ушли на две взятки. Я набрал Константинову и сказал, что ему нужно встретиться с Путивкой, так как у него есть какая-то нехорошая информация.

Затем Анненко встретился с Константиновым в спортзале и тот ему сообщил, что Путивка теперь представляет интересы директора СНТ Александра Евгеньевича Карасева.

— Константинов уверял, что никаких денег на незаконные цели не получал. Сразу сказал, что Карасев просто недовольный клиент, странно себя ведет, пишет его, избегает встреч, должен денег. Я видел договор на оказание юридических услуг. Сумма гонорара, конечно, меня удивила, но, если люди договорились, то какие вопросы. При этом я Константинову сказал, если все же факт имеет место быть, как говорит Путивка, то я советовал ему вернуть деньги Карасеву. В итоге Константинов принял позицию, что деньги нужно вернуть через Путивку. Он мог бы мне сказать, мы друзья, я ничего отдавать не буду, пускай идут, пишут заявления, в суд подают. Но он попросил меня поговорить с Путивкой по поводу отсрочки и гарантий. Я просто хотел помочь решить по-дружески. Даже хотел ему занять 200 тысяч для Путивки. Просто давал бытовые советы.

В переписке только один контакт: «полковник Марс»

Анненко уверял суд, что пытался связаться с директором СНТ, чтобы выяснить все детали, но тот не отвечал на его звонки:

— Я попросил связаться с Карасевым Полторацкого, тот с десятой попытки дозвонился и получил ответ, что все вопросы теперь к Путивке. Мне было точно известно, что Путивка хотел эти деньги забрать у Константинова и передать Карасеву за хороший гонорар плюс он мне рассказал, что те самые полковники, какие-то серьезные люди предложили ему в этом СНТ строить многоквартирный дом. У него был прямой интерес. Конфликт из-за чего произошел: Путивка хотел вернуть 400 тысяч по распискам Карасева сразу, а Константинов мог лишь частями. Вышло недопонимание. Путивка думал вопрос закрыть за месяц и поехать вместе со мной на СВО.

Экс-депутат настаивал, что ни в одном разговоре он не утверждал, что преследует какие-то свои интересы.

— Даже в одной из записей, которая есть в материалах дела, Константинов говорил, что когда все закончится, он со мной пива выпьет. Я никогда Константинову или Путивке по этому конфликту лично не звонил, это все могут подтвердить, они сами мне названивали. Я вообще готовился к поездке на СВО, на передовые позиции на Запорожском направлении, вез гуманитарный груз, а Константинов все со своими деньгами меня преследовал. Я ему про СВО, он мне про деньги. Позже Константинов признался, что подумал сначала на меня, что я поручил Путивке забрать у него сумму, но потом он понял, что это директор СНТ через каких-то людей вышел на Путивку и они сделали такой крюк. Никогда ни с кем нигде ничего не говорил, что был сговор на то, чтобы эти деньги поделить или себе забрать. Если бы у меня были финансовые претензии к Константинову, я бы решил их спокойно. Никаких денег от Путивки я не получал, ни в ресторане «Мясо & Рыба», ни где-то еще. Все легко проверяется. На встречи с Константиновым я его тоже не посылал. Он все делал по своему усмотрению, — заверил Анненко.

Бывший депутат до сих пор не может прийти в себя от предательства, которое совершил в отношении него некогда его самый верный друг и помощник Путивка.

— Для меня это было шоком. Все, что он написал про меня, про преступные группы, тяжкие преступления, оружие с СВО, угрозы жизни и его семье. Незадолго до задержания мы должны были поесть шашлыки на берегу Волги с семьями, с детьми. О том, что причиной оговора могло стать нежелание Путивки отдавать моей супруге некогда взятые деньги — не хочу в это верить, но может как раз это и сыграло свою роль, — рассуждал на суде Анненко. — Не знаю, что с ним произошло. Либо кто-то надавил на него, возможно, что он кого-то выгораживает, тех самых полковников, я не знаю. Видел у него в переписке только один контакт: «полковник Марс». Путивка бывший сотрудник полиции, он раньше работал в Советском райотделе. Он общался с разными людьми.

На вопрос судьи, так какая именно сумма фигурировала в конфликте из-за СНТ, Анненко пояснил следующее:

— Карасев считает, что он отдал миллион рублей по договору. Константинов утверждал, что получил всего 600 тысяч, а 400 пошли на взятки. Этот директор СНТ особенный болтун. Он побежал по всему «Нефтянику», а там проживает немало сотрудников МВД и, видимо, ему кто-то пообещал, что если Константинов не вернет 400 тысяч, ему «помогут», — уточнил обвиняемый по делу. — Я не верил, что Константинов мог взять деньги на взятки. Для меня он был абсолютно проверенным человеком, другом семьи, который не подведет и не подставит.

В 90-х «работал» с чеченцами

После Анненко слово дали его подельнику. Однако Путивка отказался от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. Суд постановил огласить показания данные им на стадии предварительного расследования.

— Константинов мне знаком на протяжении 5-6 лет, юрист Анненко, встречались на общих мероприятиях, бывали друг у друга дома, характеризую его посредственно. С Анненко нас связывают рабочие и дружеские отношения, мы вместе отдыхали семьями, отмечали праздники. Я работал его помощником около пяти лет, он многому меня научил, — рассказал на допросе в июне 2023 года Путивка.

Тем не менее, после вопроса следователя о криминальном прошлом Анненко его помощник выставил босса совсем в ином свете:

— Как-то раз в ходе личного разговора Анненко рассказал, что в 90-х руководил организованной группой, «работал» с чеченцами. В разговоре с людьми мог использовать фразу «за мной чехи». Также Анненко говорил, что у него есть «правая рука» Роман Голунов. Сам Голунов пояснял, что не раз ему приходилось вместе с Андреем Александровичем вывозить кого-то и разбираться. Я не знаю, что конкретно он имел в виду, но, учитывая характеристики их личностей, наверное, это были разборки с предпринимателями и другими лицами. Анненко тесно связан с Романом Минаевым — криминальным авторитетом из Красноармейского района Волгограда. О причастности Анненко к убийствам мне доподлинно неизвестно, — заявил Путивка.

Помощник депутата уточнил, что его учитель и старший товарищ в свое время застраховал разваливающийся дом в Ворошиловском районе, чтобы незаконно получить соответствующую выплату.

Вспомнил Путивка и эпизод непосредственно с Минаевым:

— в 2022 году Анненко обратился с просьбой помочь Минаеву. Тот купил Porsche Cayenne черного цвета с номерами 777. Машина оказалась под арестом. Я стал через знакомых полицейских узнавать, что можно сделать. Оказалось, иномарка в розыске, вернуть авто невозможно. В ресторане Pari в Ворошиловском районе я сказал Минаеву, что автомобиль забрать нельзя. На что он мне ответил, что я своими советами и «пробивонами» сделал только хуже и теперь должен ему три миллиона рублей. Он начал угрожать мне и моей семье. Я стал агрессировать, на что Минаев схватил ложку со стола и закричал на меня, хотел проткнуть мне горло. Анненко нас помирил.

«Он поставит меня на должность вместо Карасева»

По поводу истории с СНТ Путивка рассказал следующее:

— Я в свое время работал в отделе полиции в Советском районе Волгограда экспертом-криминалистом, а мой коллега Александр Соломатин там же был участковым. До февраля 2023 года Карасева я не знал лично, только слышал про него от Анненко. В конце января 2023-го Соломатин обратился ко мне и сказал, что у Карасева проблемы с юристом Константиновым. После чего мы договорились о встрече. В феврале я встретился с Карасевым и Соломатиным. Карасев сообщил, что является руководителем ООО «УК Родниковая Долина», а также в СНТ «Нефтяник». У них отсутствовал договор по воде, он привлек Константинова. Вместе с тем, со слов Карасева, Константинов сообщил последнему, что для заключения договора нужно передать взятку в 400 тысяч рублей. Карасев согласился, но сказал что у него нет такой суммы. Констатинов и Карасев встретились у офиса одного из банков, где последний передал ему 150 тысяч рублей. Константинову не понравилось, что сумма не в полном размере и сказал Карасеву, чтобы тот взял кредит. мол, его знакомый ему поможет. Но в банке отказали, а Карасев пообещал раздобыть деньги. В дальнейшем он передал Константинову 150 тысяч рублей в его офисе, а оставшиеся 100 у себя дома.

После, как следует из протокола допроса, Константинов потребовал еще 600-800 тысяч за содействие в заключении договора водоснабжения.

— При этом Карасев ранее передавал деньги за оказание юридических услуг. По дополнительному соглашению Константинову причиталась премия в размере миллиона рублей. Взятка в 400 тысяч не входила в общую сумму. При этом, со слов Карасева, Константинову о необходимости передачи денежных средств говорил Анненко. В противном случае договор о водоснабжении мог быть расторгнут. Карасев сказал, что у него есть аудиозаписи, изобличающие Константинова и, если тот не прекратит вымогательство, то он обратится в правоохранительные органы. В феврале 2023 года я обратился к Анненко. Константинов же, прикрываясь именем моего шефа, начал требовал деньги с Карасева. Андрей Александрович сообщил, что он в курсе ситуации. Потом я встретился с Константиновым и тот подтвердил, что незаконно брал деньги у директора СНТ, пообещал ему все вернуть обратно. Анненко мне сказал, чтобы я забрал у Константинова 400 тысяч, которые должны были принадлежать ему, пояснив, что Карасеву ничего отдавать не надо. Андрей Александрович пообещал, если все пройдет гладко, он поставит меня на должность вместо Карасева, — рассказал следствию Путивка.

Уточняется, что разговор проходил в кафе «Золотая Прага» в начале февраля 2023 года.

«Анненко и Минаев в тесной криминальной связке»

— После чего 17 февраля я встретился с Константиновым в закусочной на улице Советской. Он сказал, что может пока вернуть лишь 50 тысяч, на что я ответил отказом, потому что мне было нужно всю сумму отдать Карасеву. Тогда Константинов заверил, что вернет чуть позже. Я созвонился с Карасевым и договорился, что он напишет расписку на автомойке «Водолей». 17 февраля в разговоре с Анненко я узнал, что он встречался с Константиновым и напомнил ему о передаче денег в размере 100 тысяч. В этот же день у кафе Massimo юрист отдал мне оговоренную сумму. Затем я набрал Анненко, тот сказал привезти ему деньги в заведение «Мясо & Рыба». Мне из 100 тысяч он отдал половину, отметив, что из этих денег я оплачу нашу общую поездку на СВО. 27 февраля я встретился с Константиновым у бильярдной на улице Коммунистической. Он сел в мою машину, и мы поехали к амфитеатру. Юрист показал мне деньги в целлофане, замотанном в скотч, но цвет купюр не соответствовал. Константинов не смог открыть пачку, у меня тоже не получилось. Я понял, что он хочет меня обмануть. Когда мы уже возвращались напротив «Детского центра» у трамвайного кольца, к нам подошли сотрудники полиции, которые нас задержали. Константинов активно жестикулировал и выронил сверток с деньгами, — уточнил на допросе Путивка.

Согласно материалам дела, затем обвиняемому позвонил Анненко, который сообщил своему помощнику, что ему известно о явке с повинной, так как ему эту информацию передал Минаев.

— Анненко все стало известно спустя пять минут после того, как я все написал. Мой шеф сказал, что у Минаева везде связи. Я стал опасаться за свою жизнь и здоровье, так как понял, что Анненко и Минаев в тесной криминальной связке. Я попросил о госзащите. Вину признаю в полном объеме. Действовал группой лиц с Анненко, пытались мошенническим путем завладеть суммой в размере 400 тысяч рублей у Константинова. Также заявляю об угрозах расправы со стороны Минаева, — гласят сухие строчки допроса.

Путивка пояснял в своих показаниях, что умышленно вводил в заблуждение Константинова о якобы организованной в отношении него проверке и способности решить все полюбовно.

— Жесткий диск с якобы результатами ОРД в отношении Константинова лежал у меня дома, я сделал на нем различные надписи, имитирующие секретность и учетность. Про диск мы придумали с Анненко сразу, чтобы ускорить процесс получения денег. Я исполнял роль «плохого», чтобы Константинов был более сговорчивым и отдал требуемую сумму. Анненко в свою очередь играл роль «хорошего», уговаривая юриста послушать меня и выполнить все требования.

«Вы работали помощником депутата или криминального авторитета?»

После оглашения показаний к Путивке возникли вопросы относительно степени признания вины, долгов перед семьей Анненко и якобы криминальном прошлом бывшего босса.

— Свои показания подтверждаю в полном объеме. Долговых обязательств перед Анненко и его супругой у меня нет. Более четырех лет назад я брал займ у Анненко в размере миллиона рублей. Никаких расписок не было. Если бы я должен был ему денег, то в ресторане «Мясо&Рыба» он бы мне ничего не дал, а взял в счет долга. Оснований для оговора Анненко не имелось, давления на меня не оказывалось, — заявил Путивка в суде, на что Анжелика Анненко тихо назвала бывшего друга семьи не совсем честным человеком, используя ненормативную лексику.

Адвоката Андрея Анненко Бурденко интересовало, имеет ли Минаев отношение к афере с Карасевым:

— Я отказываюсь в этой части от дачи показаний, согласно ст. 51 Конституции РФ.

— Какое отношение имеет страховка дома Анненко? — не унимался адвокат.

— Ст. 51 Конституции РФ, — парировал Путивка.

— Вы утверждаете, что на встрече в кафе Pari вам угрожали ложкой. Она была заточена?

— Минаев вел себя неадекватно, угрожал, схватился за ложку, она была обычной, — ответил Путивка.

— Вы уверены, что методы работы Анненко являются глубоко криминальными?

— Ст. 51 Конституции РФ, — обходил неудобные вопросы Путивка.

— Вы сколько лет были помощником Анненко?

— Около пяти лет.

— Вы работали помощником депутата или помощником криминального авторитета?

— Снимается вопрос, — вступил в дело судья.

Анненко сильно разнервничался к концу заседания и требовал от Путивки пояснить, передавал ли он ему 50 тысяч рублей в ресторане в центре Волгограда, на что бывший помощник депутата невозмутимо ответил «да».

Выступил в суде и потерпевший Константинов. На вопрос адвоката Путивки Антона Понамарева, «верно ли, что вы сообщили Анненко о желании вернуть Карасеву деньги, полученные вами в качестве взяток в размере 300 тысяч и 100 тысяч рублей, которые впоследствии и передали под контролем сотрудников полиции?», юрист ответил так:

— Нет, такой позиции мной обозначено не было. В этой части я хочу пояснить, что с одной стороны Путивка требовал с меня в срочном порядке 400 тысяч, чтобы передать их сотрудникам правоохранительных органов. Если я бы их не передал сегодня-завтра, то в отношении меня возбудили бы уголовное дело. С одной стороны я понимал, что с Карасевым мы полгода общались, он записывал меня, что-то, наверное, мной было сказано, что могло быть неверно истолковано. Я обратился в правоохранительные органы с заявлением на предмет вымогательства. Была выработана позиция, что нужно зафиксировать факт требования денег, поэтому я и просил подождать. Утверждение Анненко о том, что я согласен был отдать деньги, является его личным заблуждением. Если бы я хотел вернуть деньги, я бы отдал их и никуда не обращался. Занял бы и вернул. Но я их не брал, а требования Путивки были незаконны.

Напомним, что экс-депутату и его помощнику вменяют ст. 30 ч. 3 ст. 159 ч. 3 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). Следствием установлено, что в феврале 2023 года фигуранты дела, узнав о конфликте между их знакомым юристом и директором одной из УК по поводу оплаты юридических услуг, решили похитить часть выплаченного мужчине гонорара.

Бывший депутат городской думы Волгограда находится под домашним арестом. Его подельнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Как стало известно «Высоте 102», Анненко в настоящий момент занимается юридической практикой, а Путивка успешно руководит транспортной компанией.

Ранее журналисты «Высоты 102» публиковали расшифровку нервных переговоров экс-депутата Анненко с потерпевшим Константиновым. По уголовному делу выступил иногородний свидетель. В суде раскрыли подробности совершенного Анненко преступления.

Следующее слушание по уголовному делу назначено на 26 февраля на 15.30. В суде будут исследованы характеризующие материалы, а затем стороны приступят к прениям.

Коллаж: Алексей Костяков ИА «Высота 102»