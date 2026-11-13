



Южная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию на железной дороге и в воздушной гавани Волгограда после массированной атаки ВСУ 13 ноября. Как сообщили в ведомстве, в настоящее время сохраняютя ограничения в движении электричек, задерживаются рейсы в аэропорту.

– На станции Татьянка Приволжской железной дороги в результате атаки БПЛА повреждена контактная сеть. Пострадавших нет, однако маршрут движения пригородных поездов изменился. Кроме того, из-за ранее введённых ограничений в работе международного аэропорта «Сталинград» наблюдаются задержки рейсов, – сообщают в ведомстве. – Волгоградская транспортная прокуратура контролирует устранение последствий происшествия и возобновление движения на указанном участке железной дороги, а также ведет мониторинг оказания услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.

В случае нарушения законодательства жители Волгограда и области, пассажиры воздушной гавани могут обратиться к дежурному прокурору Южной транспортной прокуратуры по телефону 8-919-899-87-33.

Напомним, Волгоградская область с вечера 12 ноября оказалась под прицельным ударом беспилотников ВСУ. В результате теракта, совершенного киевским режимом, в Волгограде четыре человека погибли, двое получили ранения.

В настоящее время в региональной столице ведется устранение последствий массированной атаки.