



В Волгоградской области в муниципальных администрациях произошла череда кадровых решений. В трёх городских поселениях депутаты избрали новых мэров, а Среднеахтубинский район остался без главы администрации. Собрали всё, что известно о произошедших изменениях на текущий момент.

10 ноября в посёлке Октябрьский прошёл конкурс на должность главы райцентра. Решением депутатов была поддержана кандидатура экс-начальника РОВД Владимира Нижника. Ранее, в сентябре 2026 года, он был назначен на эту должность в качестве врио губернатором Андреем Бочаровым.

11 ноября аналогичное голосование прошло в посёлке Новоаннинский. Здесь местный корпус депутатов поддержал кандидатуру Алексея Ларионова, который ранее, с 2019 года, курировал в районе ЖКХ.

12 ноября представительный орган лишил полномочий главу администрации Среднеахтубинского района. Николай Патрин написал заявление по собственному желанию в связи с переходом на новую работу. Куда именно – официально не сообщается. Однако, по данным ИА «Высота 102», в ближайшее время зарекомендовавший себя неплохим управленцем чиновник может быть назначен на одну из руководящих должностей в администрации Волгоградской области.

Также 12 ноября депутаты городской думы Суровикино объявили о подведении итогов конкурса на должность мэра. Решением представительного органа на новый срок была одобрена кандидатура Елены Кудлаевой, возглавляющей районный центр с 2021 года.

Фото из архива ИА «Высота 102»