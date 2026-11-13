Волгоградцев с 1 декабря начнут штрафовать за летние шины на авто





С 1 декабря водителям по всей России, включая Волгоградскую область, нельзя будет ездить на летних шинах – за это грозит предупреждение или штраф 500 рублей.

Согласно правилам, сообщает ИА «Живая Кубань», с 1 декабря по конец февраля эксплуатация летней резины запрещена, а с 1 июня по 31 августа – зимней. Причем погода и регион значения не имеют: федеральные нормы едины для всей страны, и местные власти не вправе менять даты обязательной смены шин. Данные требования прописаны в правовых актах и действуют по календарному принципу.

За езду на летних шинах после 1 декабря предусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ – предупреждение или штраф 500 рублей. Зимние шины должны стоять на всех четырех колесах, а остаточная глубина протектора должна быть не менее 4 мм.