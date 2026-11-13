



В региональном комитете промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса прокомментировали информацию о вернувшихся на волгоградские заправки очередях из автолюбителей. По информации властей, ситуация находится под контролем.

- Ситуация на топливном рынке региона стабильная, контролируемая. В настоящее время на АЗС региона отмечается рост спроса. Топливные компании просят не создавать ажиотаж, - сообщили в пресс-службе облкомторга.

Власти подчёркивают, что организован непрерывный мониторинг ситуации на заправках и при необходимости будут оперативно предприниматься меры реагирования на изменения обстановки на топливном рынке региона.

Фото из архива ИА «Высота 102»