Борьба с коррупцией

Экс-депутат Волгоградской гордумы Анненко и его помощник идут под суд

Борьба с коррупцией 01.11.2023 11:17
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01.11.2023 11:17


В Волгограде прокуратура направила в Центральный суд уголовное дело в отношении 52-летнего бывшего депутата городской думы и Андрея Анненко его 39-летнего помощника, обвиняемых в покушении на мошенничество. Об этом сообщила сегодня, 1 ноября, старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

В феврале этого года года фигуранты уголовного дела, узнав о конфликтной ситуации между их знакомым юристом и директором одной из управляющих компаний по поводу оплаты юридических услуг, решили похитить часть выплаченного мужчине гонорара. Для убедительности они придумали версию о том, что у директора управляющей компании и сотрудников правоохранительных органов якобы имеются материалы и записи, свидетельствующие о незаконности действий юриста при оказании услуг. Под предлогом урегулирования конфликта обвиняемые пообещали знакомому за 400 тысяч рублей решить вопрос о непривлечении его к уголовной ответственности. В свою очередь юрист сообщил о поступившем предложении в правоохранительные органы. После получения требуемой суммы противоправная деятельность сообщников была пресечена.

Вину в инкриминируемом деянии бывший депутат отрицает, его помощник признает в полном объеме.

Ожидать суда бывший депутат будет, находясь под домашним арестом.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о задержании в июле этого года бывшего депутата Волгоградской гордумы от КПРФ Андрея Анненко. Однако в правоохранительных органах не раскрывали, в чем подозревали народного избранника и его помощника. 

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