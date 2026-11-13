Под Волгоградом трое подростков угнали «копейку» у пенсионерки





В Даниловском районе Волгоградской области трое местных подростков подозреваются в угоне автомобиля. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, в полицию с заявлением о пропаже «ВАЗ-2101» обратилась 82-летняя пенсионерка.

Она рассказала, что утром обнаружила свой «ВАЗ-2101» в гараже с механическими повреждениями. Полицейские установили и задержали троих подозреваемых – ими оказались местные подростки.

Выяснилось, что молодые люди так планировали купить недорогую машину для совместных поездок. Один из них вспомнил, что видел пожилую женщину за рулём «ВАЗ-2101», и предложил друзьям узнать, не продаёт ли она автомобиль. Подойдя к дому заявительницы, подростки проникли во двор и в незапертый гараж. Увидев ключи в замке зажигания, они решили прокатиться, выкатив машину из гаража. Не справившись с управлением, молодые люди столкнулись с придорожным столбом, после чего вернули повреждённый автомобиль в гараж и скрылись.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения»). Им грозит до 7 лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области