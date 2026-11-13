



В Волгограде на станции «Татьянка» завершено восстановление железнодорожной инфраструктуры, повреждённой минувшей ночью одновременно с массовым налётом БПЛА на региональный центр. По информации специалистов, сейчас движение пригородных поездов возобновлено в прежних границах.

- В настоящий момент инфраструктура работает в штатном режиме. Все пассажирские поезда курсируют согласно действующему расписанию, - сообщили в пресс-службе ПривЖД.

Напомним, как ранее сообщала редакция, в связи с повреждением контактной сети маршруты №6306 «Южная – Тракторная», №6301 «Тракторная – Южная» и №6310 «Южная – Тракторная» курсировали в изменённых границах.