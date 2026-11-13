



В Волгограде региональный комитет здравоохранения сообщил о состоянии мужчины, пострадавшего после атаки украинских БПЛА на промзону в Красноармейском районе. По информации специалистов, сейчас врачи борются за жизнь заводчанина.

- В настоящий момент в стационаре продолжает лечение один пострадавший. Он находится в тяжелом состоянии, - сообщили в облкомздраве.

Власти подчёркивают, что пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Врачи стараются сохранить волгоградцу жизнь и здоровье.

Напомним, ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о том, что в ходе атаки украинских БПЛА погибли четыре человека и двое получили увечья.

Фото из архива ИА «Высота 102»