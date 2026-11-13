



Директор ООО «Пассажирский порт Волгоград» Алексей Соколов в ходе личного приема обратился к Генеральному прокурору России Александру Гуцану с жалобой на бездействие ФБУ «Администрация Волго-Донского бассейна внутренних водных путей». Как сообщили ИА «Высота 102» в Генпрокуратуре, причиной обращения стали обмелевшие пути между шлюзами Волго-Донского канала (ВДСК).

Так, в частности, по словам Соколова, из-за непроведения дноуглубительных работ аварийный рейд, предназначенный для экстренной постановки судов на якорь в случае нештатной ситуации, оказался непригодным для использования, что создавало угрозу безопасности судоходства.

– По поручению главы надзорного ведомства Южная транспортная прокуратура провела проверку и выявила нарушения законодательства при содержании внутренних водных путей, – сообщают в пресс-службе генпрокуратуры. – По результатам проверки руководителю учреждения внесено представление. После его рассмотрения проведены дноуглубительные работы между шлюзами Волго-Донского судоходного канала.

Уточняется, что в настоящее время фактические глубины аварийного рейда соответствуют гарантированным значениям. Таким образом, благодаря вмешательству Генеральной прокуратуры РФ устранена угроза безопасности судоходства на данном участке Волго-Донского бассейна.