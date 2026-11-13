



Комитет Волгоградской городской Думы по социальной политике единогласно поддержал ходатайство о представлении многодетной семьи Апаковых к ордену «Родительская слава». Как пояснили в пресс-службе гордумы, данный вопрос будет включен в повестку ближайшего заседания гордумы.

Глава семьи Сергей Петрович работает электромонтёром на АО «Титан-Баррикады». Анна Сергеевна ведёт общественную работу: в 2016 году организовала Краснооктябрьский совет многодетных родителей, сегодня является директором по развитию организации «Многодетный Волгоград» и руководит рабочей группой Ассоциации организаций по защите семьи.

Старшая дочь Апаковых учится в вузе и участвует в волонтёрских и благотворительных мероприятиях. Остальные дети – школьники Краснооктябрьского района, младшие посещают детский сад. Ребята занимаются творчеством и спортом, родители уделяют большое внимание их воспитанию, здоровью и образованию.

После решения гордумы ходатайство направят главе Волгограда, затем – губернатору региона и полномочному представителю Президента в ЮФО. Окончательное решение примет Президент РФ после рассмотрения Комиссией по государственным наградам.

Отметим, что Орден учреждён Указом Президента РФ в 2008 году и присуждается родителям, воспитывающим семерых и более детей. В семье Апаковых – семеро детей.

Фото: Анна Апакова / vk.com