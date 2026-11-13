



В Волгограде на 79-м году жизни скончался поэт Василий Степанович Макеев. О кончине волгоградца сообщили в региональном отделении Союза писателей России.

Василий Макеев родился 29 марта 1948 года в хуторе Клеймёновский на севере Сталинградской области в семье участника Великой Отечественной войны. Потомственный казак, он с детства писал стихи, а первая публикация появилась ещё в школьные годы в новоаннинской газете. В 17 лет выпустил первую книгу «Небо на плечах» с напутствием Михаила Луконина.

Окончил Литературный институт имени Горького, учился вместе с Николаем Рубцовым, которого считал своим литературным учителем. В 23 года был принят в Союз писателей СССР и шесть лет оставался самым молодым профессиональным писателем в стране. Несмотря на предложения остаться в Москве, вернулся на родную землю, а затем по приглашению Алексея Небензи переехал в Волгоград.

Василий Макеев – автор более двух десятков книг поэзии и публицистики, среди которых «Поклон», «Сенозорник», «Под казачьим солнышком», «Чистые четверги», «Казачья серьга» и трёхтомник «Избранное». Его стихи публиковались в журналах «Наш современник», «Москва», «Юность», «Дон», «Отчий край». Он вёл литературную студию при Волгоградской писательской организации более 35 лет, воспитав не одно поколение литераторов.

Заслуженный работник культуры РФ, почётный гражданин Волгоградской области, дважды лауреат Государственной премии Волгоградской области, лауреат Большой литературной премии Союза писателей России и других всероссийских наград. Супруга поэта – известная волгоградская поэтесса и прозаик Татьяна Брыксина.

В Волгоградском отделении Союза писателей России назвали кончину Василия Макеева большой и невосполнимой потерей для писательской организации, для любителей и ценителей классической русской поэзии, для близких, друзей и для всего Волгограда.

О месте и времени захоронения будет сообщено позже.