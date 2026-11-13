



13 ноября власти продолжают уточнять последствия террористического налёта беспилотников ВСУ на Волгоградскую область. Утром администрация Светлоярского района сообщала о приостановке подачи питьевой воды в райцентр и посёлок Райгород.

- Временно прекращена подача холодной питьевой воды в р. п. Светлый Яр и с. Райгород 13.11.2026 до восстановления электроснабжения, - говорится в сообщении районных властей.

После ночного удара БПЛА произошла аварийная ситуация на линии ЛЭП, в результате чего обесточена оказалась канализационно-насосная станция №3. Во избежание затопления объекта стоками специалисты вынуждены были остановить подачу воды потребителям.

Напомним, ранее редакция сообщала о массированном ударе ВСУ по промзоне в Красноармейском районе Волгограда. В результате атаки возник пожар на одном из предприятий и на соседней территории, а также оказались повреждены жилые дома и социальные объекты в посёлке Светлый Яр.

Фото из архива ИА «Высота 102»