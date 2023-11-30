В Волгограде раскрыли подробности совершенного депутатом Анненко преступления

В Центральном районном суде Волгограда сегодня, 30 ноября, состоялось первое заседание в отношении 52-летнего экс-депутата гордумы от КПРФ Андрея Анненко и его 39-летнего помощника Сергея Путивки, обвиняемых в покушении на мошенничество.

Подсудимые и их защитники выступили против участия представителей СМИ в процессе, мотивировав это тем, что любые публикации журналистов могут навредить, так как в ходе заседания будут озвучены личные данные их доверителей. Судебные приставы райсуда также заметно нервничали и пытались запретить журналистам съемку в рабочих коридорах, что честно говоря, стало неожиданностью для прибывших на освещение процесса корреспондентов.

Гособвинение в свою очередь уточнило, что не против освещения в СМИ процесса, но лишь в тех пределах, которые не помешают рассмотрению материалов дела по существу. В итоге суд отказал в ходатайстве прессы о проведении фото- и видеозаписи, но разрешил аудиофиксацию.

Адвокатам обвиняемых этого показалось мало, и они ходатайствовали о проведении закрытого судебного процесса. На этот раз юристы ссылались на то, что Путивка находится под госзащитой и любая информация, просочившаяся из зала суда, ставит под угрозу его безопасность и даже жизнь. К тому же в процессе будет представлена некая закрытая для общественности информация, в том числе результаты оперативно-разыскной деятельности и другие охраняемые законом сведения, которые не следует разглашать. Представитель прокуратуры поддержала ходатайство о проведении закрытого процесса, но судья отказал, уточнив, что представленные доводы не являются безусловным основанием и объявил о начале судебного следствия.

Прокурор огласила Анненко и Путивке обвинительное заключение. И тут сухие строчки пресс-релизов заиграли совсем другими красками (далее ИА «Высота 102» цитирует прозвучавшую в суде информацию, – Прим.ред.)

Оказалось, что в июне 2022 года между представителем УК «Родниковая долина» по фамилии Карасев и юристом Константиновым возникли правоотношения. Последний взялся юридически сопровождать процедуру подключения объектов к коммуникационным сетям и взял на себя договорную работу. Естественно, он получал за это гонорары.

Прокурор указала, что в период с 31 августа 2022 года по январь 2023 года между мужчинами возник конфликт. Константинов требовал, чтобы Карасев выплатил ему недостающую часть гонорара, обусловленного заключенным ранее договором и дополнительным соглашением.

При этом сам Карасев считал, что все финансовые обязательства перед юристом выполнены в полном объеме. Он решил обратиться со своей проблемой к Сергею Путивке, так как знал, что он на тот момент являлся помощником депутата Волгоградской городской думы Андрея Анненко, который благодаря своим связям и авторитету смог бы «разрулить» ситуацию.





Путивка выслушав Карасева, рассказал все своему боссу. Вместе они решили «заработать» на Константинове, припугнув последнего тем, чтобы якобы у Карасева есть на него компромат и вскоре за юриста серьезно возьмутся силовики, что грозит возбуждением уголовного дела. Решить вопрос можно было всего за 400 тысяч рублей, которые должны были пойти якобы на взятки высокопоставленным сотрудникам правоохранительных органов.

3 февраля 2023 года Анненко позвонил Константинову и настоятельно рекомендовал встретиться с его помощником. Через пару дней на парковке у ресторана «Маяк» Путивка оказался вместе с Константиновым, которого он «обрадовал», сообщив, какие проблемы у него могут появиться в связи с компроматом Карасева. Затем последовал еще ряд встреч на том же месте, где помощник Анненко «обрабатывал» клиента и доводил его до нужной кондиции, пугая уголовным преследованием и предлагая все решить полюбовно.

В период с 15 по 16 февраля Анненко снова набрал Константинову и начал склонять его к мысли о неизбежности встречи с его помощником, имеющим выходы на правоохранителей, для урегулирования всех вопросов.

Днем 17 февраля Путивка опять пересекся с Константиновым на парковке у закусочной по улице Советской, 17. Он сообщил юристу, что за 400 тысяч рублей он точно все решит, так как может попасть в высокие кабинеты серьезных людей. При этом помощник Анненко заверил Константинова, что у него на руках есть расписка Карасева об отсутствии претензий к последнему.

После этого уже Анненко встретился с адвокатом в кафе Massimo на улице Мира, 12, где стал подводить Константинова к мысли, что лучше отдать деньги через Путивку, иначе на него в скором времени заведут дело, так как силовики усиленно под него «копают».

Видимо, уговоры подействовали, так как Путивка получил первые 100 тысяч рублей от Константинова. Юрист передал деньги в машине марки Renault на парковке у кафе Massimo. Правда помощник Анненко в тот момент еще не знал, что встреча проходила под контролем уже вполне реальных оперативников.

Не мешкая, днем 18 февраля Путивка лично встретился со своим боссом в центре Волгограда. В кафе «Мясо & Рыба» он отдал полученные от Константинова 100 тысяч Анненко. 27 февраля Анненко в помещении мастерской «Милена» на улице Ким, 16 сообщил Константинову о необходимости выполнения всех требований его помощника и передачи остатка денег.

В этот же день Путивка отправился к Константинову. В припаркованной на улице Краснознаменской, 11 иномарке Renault Arkana возле ДЮЦа, он получил от последнего оставшиеся 300 тысяч, часть из которых была меченой. Злоумышленника тут же задержали правоохранители.





После оглашения обвинения судья по очереди спросил у подсудимых, признают ли они свою вину. В этот момент Путивка занервничал и заявил, что признает в полном объеме. Судья не расслышал сразу и попросил говорить его громче. Свое отношение к обвинению верный соратник депутата решил не высказывать. Анненко в свою очередь категорически отрицал свою вину и пояснил, что выразит позицию на стадии представления доказательств стороной защиты.

Далее суд озвучил порядок исследования доказательств. В следующих заседаниях предстоит допросить свидетелей обвинения, исследовать письменные доказательства обвинения и защиты, а только в самом конце допросить подсудимых.

Согласно докладу секретаря, сегодня в заседание не явились свидетели обвинения. Было подано заявление от Константинова, который возражал против оглашения своих показаний и просил отложить заседание, поскольку он занят в другом процессе. В итоге суд перенесли на 13 декабря на 09.00.

Напомним, бывший депутат гордумы находится под домашним арестом, его подельнику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Как стало известно «Высоте 102» Анненко на данный момент занимается юридической практикой, а Путивка успешно руководит транспортной компанией.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Еще по теме:

Волгоградский экс-депутат Андрей Анненко приедет из дома на первый суд

