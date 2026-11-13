



В Волгоград полсотни живых елей планируют нарядить перед Новым годом. Как сообщает ИА «Высота 102», гирляндами власти намерены «укутать» живые насаждения вдоль Первой продольной магистрали. На эти цели из бюджета выделят около полутора миллионов рублей.

Засиять яркими новогодними огнями, по задумке организаторов конкурса на сайте госзакупок, должен участок вдоль проспекта им. В. И. Ленина в границах от ВГФАК до ул. Маршала Крылова. На 51 дерево потребуется 204 светодиодные нити.

Напомним, ранее сообщалось, что к Новому году в Волгограде более 20 млн потратят на установку новых светящихся фигур – матрешки, Деда Мороза, Снегурочки и других.