



13 ноября стало известно о выдвижении кандидатуры на пост уполномоченного по правам человека в Волгоградской области. Как сообщает портал volganet.net, по предложению губернатора Андрея Бочарова эту должность может занять Лариса Савина. Соответствующий вопрос на ближайшем заседании должны рассмотреть депутаты Волгоградской областной думы.

Согласно процедуре, перед вынесением претендента на голосование, его назначение также должен согласовать федеральный уполномоченный по правам человека.

Напомним, Лариса Савина долгое время возглавляла комитет образования Волгоградской области. В 2024 году она была назначена заместителем губернатора региона. Занимавший ранее пост областного омбудсмена Валерий Ростовщиков скончался 17 августа после болезни.