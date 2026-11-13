



В Светлоярском районе Волгоградской области коммунальщики совместно с энергетиками завершили устранение последствий террористического удара ВСУ, затронувших инфраструктуру ЖКХ и ТЭК. Во второй половине дня специалистам удалось восстановить повреждённую во время налёта БПЛА линию ЛЭП, что позволило перезапустить работу сетей водоснабжения и водоотведения.

- В настоящее время электроснабжение КНС полностью восстановлено. Водозабор запущен в работу. Сейчас идет процесс заполнения системы водоснабжения, - прокомментировал ситуацию глава Светлоярского района Владимир Фадеев.

По информации руководителя, местные сети водоснабжения в посёлках Светлый Яр и Райгород должны заполниться водой и выйти на нормативный уровень давления в течение 3-4 часов.

О приостановке подачи коммунального ресурса в крупнейшие населённые пункты Светлоярского района власти объявили 13 ноября в 9:00. На такую меру муниципалитет вынужден был пойти из-за нарушения энергоснабжения канализационно-насосной станции. В результате остановки насосов существовала опасность затопления объекта стоками.

Напомним, минувшей ночью Волгоград и близлежащие муниципалитеты подверглись беспрецедентному налёту беспилотников ВСУ. В результате атаки известно о крупном пожаре на территории промзоны в Красноармейском районе региональной столицы. В находящемся поблизости посёлке Светлый Яр пострадали несколько пятиэтажных зданий. Действия ВСУ официально квалифицированы следствием как теракт. В результате произошедшего четыре заводчанина погибли, двое пострадали. Состояние одного из них медиками оценивается как тяжёлое.

Фото из архива ИА «Высота 102»