Волгоградских пенсионеров ждёт двойная индексация в 2027 году





Страховые пенсии в 2027 году проиндексируют дважды. Согласно проекту бюджета Социального фонда, первое повышение запланировано на 1 февраля – на 6,8%, второе – на 1 апреля, на 3,3%.

Февральская индексация привязана к росту цен за прошедший год, апрельская – к росту доходов фонда. Такой механизм позволяет соотносить обязательства по выплатам с динамикой поступления средств и сохранять сбалансированность пенсионной системы.

Напомним, в 2026 году страховые пенсии были проиндексированы 1 января на 7,6%. В результате средний размер страховой пенсии по старости вырос на 1,9 тыс. рублей и составил 27 тыс. рублей.