Расследования

Расшифровку нервных переговоров экс-депутата Анненко с потерпевшим Константиновым зачитали в суде

Расследования 01.02.2024 10:17
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01.02.2024 10:17


В Центральном районном суде Волгограда прошло очередное заседание по уголовному делу в отношении бывшего депутата гордумы от КПРФ Андрея Анненко и его помощника Сергея Путивки, обвиняемых в покушении на мошенничество. Потерпевшим по делу проходит юрист Андрей Константинов, который в свое время возглавлял МУП «Городской водоканал Волгограда». 

В состоявшемся процессе сторона обвинения представила все свои доказательства. В суде, в том числе  были озвучены расшифровки телефонных переговоров между фигурантами дела и их жертвой. 

– В ходе прослушивания аудиозаписей было установлено, что Путивка и Анненко склоняли Константинова к передаче денег, предназначенных якобы для сотрудников правоохранительных органов, в связи с чем материалами ОРД подтверждается факт того, что Путивка и Анненко совершали совместно в отношении Константинова преступление, – заявила гособвинитель. 

ИА «Высота 102» публикует выдержки из расшифровок: 

Часть 1 

Путивка: Ты ни с кем не разговаривал? 

Константинов: Я даже не хочу обсуждать эту тему. Если бы я хотел разговаривать с кем-то, то я бы разговаривал. Считаю [деньги] при тебе, как в прошлый раз. 

Путивка: Я просто не хочу лишних глаз, ты сам понимаешь. Это ваша тема, не моя, честно. Ты это знаешь прекрасно. 

Константинов: Я уже устал, я две недели скорую вызывал. Это уже должно закончиться. Я не знаю, как это закончится, мне теперь жить с этим все время. 

Путивка: Забудь все, Андрей Анатольевич. Он [Карасев] замкнулся, потерялся, к тебе претензий нет. 

Константинов: Негодяй, конечно, Карасев. Не ожидал от него таких поступков. 

Путивка: Но он такой. 

Часть 2

Константинов: Дошло до того, что я машину буду продавать. 

Анненко: Ты бы ему [Путивке] по сто [тысяч] рублей отдал, да и все. Ты пойми, что это «мусорам» деньги. 

Константинов: Я хотел гарантий. Кто мне даст гарантии, что через месяц… 

Анненко: Никто не даст — это «мусора». 

Константинов: Ты можешь проконтролировать ситуацию по первому случаю? Я могу на тебя рассчитывать?

Анненко: Ну, максимально все, что я смогу… Он [Путивка] тебе что сказал? 

Константинов: Вот смотри, через месяц будут на меня заявления… 

Анненко: Я тебе сказал, я сделал все. Андрей Анатольевич, я его спас от смерти с этими домами, ему сломать хотели дома. 

Константинов: Ты можешь мне что-то пообещать? Я Путивке не верю.

Анненко: Ты что не знаешь, что такое «мусора»? Андрей Анатольевич, гарантия максимальная это то, что я с тобой рядом и Путивка не сделает ничего. Андрей Анатольевич, я все, что могу, я делаю. 

Константинов: По второй ситуации пока говорить не будем? 

Анненко: Пока не надо ничего говорить. Надо узнать, кто тебя сливает. Там есть материал по первому. Он есть — сто процентов. Лучше дай ему [Путивке] «сотыгу», Андрей Анатольевич.  

Часть 3

Константинов: Деньги сейчас передаю? 

Путивка: Да. 

Константинов: 100? 

Путивка: Да.

Константинов: Давай 50? 

Путивка: Сто давай, чтобы предметно.

Константинов: В понедельник как действуем? 

Путивка: Не знаю, чем это закончится, но то, что я взял это более-менее.  

Часть 4

Путивка: Я сейчас был там. Материалы лежат, я их беру и там прям уничтожу.  

Константинов: Я этого не увижу.  

Путивка: Тебе это надо? Андрей Александрович [Анненко] врать не будет.  

Константинов: Смотри, какое у меня сомнение. Если через месяц заявление Карасева вдруг появится?

Путивка: Нет-нет-нет.

Константинов: Это точно? 

Путивка: Я все забираю лично.  

Константинов: У меня еще вопрос по цене. Почему? Я не согласен на 400. 

Путивка: Я ничего не могу сказать вообще.  

Константинов: Ну, давайте хотя бы 300. 

Путивка: Я не могу ничего, не могу, вот честно.   

Константинов: Я не пойму вообще. Почему 400? Я невиновный вообще.  

Путивка: Да отстань от меня. Я тоже невиновный, но меня хотели на 12 лет закрыть.  

Константинов: Будут документы, я тебе отдаю все остальное. Я не сплю ночами, ты думаешь, я не переживаю? 

Часть 5

Путивка: Я вчера с человеком встретился. Он мне вопрос задал, говорит: «Вы телитесь или не телитесь?» 

Константинов: Я, конечно, телюсь, но какие гарантии? Я понимаю, что это дело может быть возбуждено в любой момент. Куда эти дела денутся? Они что мне их отдадут? Они же где-то храниться будут? 

Путивка: Я все сделаю, что они при мне их похерят.  

Часть 6

Анненко: В том же ведомстве есть еще один эпизод.  

Константинов: В том же ведомстве? 

Анненко: Да. Прям сложная ситуация. 

Константинов: Андрюха, ты мне скажи по первому эпизоду — вопрос решен или не решен? Путивка сказал, что уголовки не будет. 

Анненко: Тебе нужно с Сережей связаться и решать. Не решаю, а решать. По второму вопросу я ничего не знаю.  

Константинов: Там какие претензии?

Анненко: Те же самые.  

Константинов: Что мне нужно сделать? 

Анненко: Путивка мне прям предъявляет. Ты с ним по цене не договорился?

Константинов: Ты говоришь одно, но делаешь по-другому. 

Анненко: Просто делай. Второй момент там тоже сложный. Я все разузнаю. 

Часть 7

Путивка: Андрей Александрович [Анненко] просил слезно тебе перезвонить. Вот я только ради него тебе звоню. Что ты хотел сказать? 

Константинов: Я прошу не принимать никаких карательных мер, дать мне время собрать деньги и решить вопрос. Ты видишь, я все же делаю.  

Путивка: Мне сказали, что на этой неделе будут регистрировать [заявление].  

Константинов: А, если частями? Или ждать, пока будут все 300?

Путивка: Я не знаю. 

Константинов: Я буду звонить.  

Путивка: Давай.  

Часть 8

Константинов: Вот смотрите, Сергей Сергеевич, я предлагаю вот такой вариант: у меня 50 рублей [тысяч], я их сейчас отдаю.   

Путивка: Андрей Александрович [Анненко] сказал сто бумаг. 

Константинов: Это мне нужно ехать, искать, собирать.  

Путивка: А ты говоришь 50…  

Константинов: Хорошо-хорошо, я найду в течение часа.

Путивка: А я позвонил, мне сказали, Сергей Сергеевич, давай больше не разговариваем… 

Константинов: Хорошо-хорошо, я найду 100 тысяч. 

Путивка: Так это Андрей Александрович [Анненко] сказал, я не знаю, Андрей Анатольевич, что мне скажут сейчас. 

Константинов: Пожалуйста, реши вопрос. Я прошу, не надо вот этих обострений.  

Часть 9

Константинов: Андрюх, я ни о чем думать не могу.  

Анненко: Ты что-нибудь отдал ему [Путивке]?

Константинов: Нет, я ничего ему не отдал.

Анненко: Он знает всё, фамилии… Он общается с этими бэповцами из «жёлтика», я его оттуда забирал. Это какое-то новое дело, там какой-то материал. 

Константинов: Тоже у них?

Анненко: Лох пожаловался, что ты также его «разводишь». Что-то такое. Я все разузнаю.

Напомним, что экс-депутату и его помощнику вменяют ст. 30 ч. 3 ст. 159 ч. 3 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). Следствием установлено, что в феврале 2023 года фигуранты дела, узнав о конфликте между их знакомым юристом и директором одной из УК по поводу оплаты юридических услуг, решили похитить часть выплаченного мужчине гонорара. 

Бывший депутат городской думы Волгограда находится под домашним арестом. Его подельнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Как стало известно «Высоте 102», Анненко в настоящий момент занимается юридической практикой, а Путивка успешно руководит транспортной компанией. 

Ранее экс-коммуниста содержали в СИЗО, однако Центральный райсуд Волгограда постановлением от 28 августа отказал следствию в продлении меры пресечения в виде заключения под стражу и отправил Анненко под домашний арест.    

К слову, Путивка в прошедшем заседании наконец снова оказался под заявленной в самом начале процесса госохраной — крепкие оперативники сопровождали его буквально на каждом шагу. В одном из прошлых процессов правоохранителей рядом с фигурантом дела не оказалось. 

Следующее слушание по уголовному делу назначено на 6 февраля на 15.30. Свои доказательства в суде представит сторона защиты.  

Коллаж: Алексей Костяков ИА «Высота 102» 

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