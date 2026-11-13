



Утром 13 ноября в Волгоградской области прокуратура опубликовала заявление по террористической атаке ВСУ на региональный центр и прилегающие муниципальные районы. Для пострадавших надзорным ведомством запущена горячая линия. Обратиться за помощью можно по телефону +79608921020.

- На месте происшествия с целью координации действий правоохранительных органов работают территориальные прокуроры. Прокуратура Волгоградской области контролирует соблюдение прав пострадавших, - подчеркнули в пресс-службе.

Отметим, для оперативного оказания помощи гражданам прокуроры находятся в тесном контакте с местными и региональными властями. Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о погибших и пострадавших в ходе ночной атаки на промзону на юге региональной столицы, а также о повреждении жилых многоквартирных домов.

Фото из архива ИА «Высота 102»