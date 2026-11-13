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Общество

Лаборатория РПН изучит качество воздуха после теракта ВСУ в Волгограде

Общество 13.11.2026 13:20
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13.11.2026 13:20


Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области изучит качество воздуха в Красноармейском районе региональной столицы после теракта ВСУ. В жилых массивах вблизи атакованной промзоны уже работает передвижная лаборатория.

- Организован выезд аккредитованной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» для проведения отборов проб атмосферного воздуха с целью исследования на содержание веществ, характерных для процессов горения, и замеров уровней радиационного излучения, - сообщили в надзорном ведомстве.

В настоящее время на территории Волгограда установилась высокая влажность, что может способствовать естественному очищению воздушных масс от продуктов горения. Однако до получения результатов отбора проб специалисты рекомендуют волгоградцам при наличии признаков продуктов горения воздержаться от проветривания жилых помещений, а при сильной задымлённости применять индивидуальные средства защиты, избегать пребывания на улице детей, промывать органы дыхания. Итоги лабораторных исследований будут опубликованы дополнительно.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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