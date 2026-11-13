14-часовая беспилотная опасность снята в Волгоградской области





Ночь и утро 13 ноября выдались весьма тревожными. Силы ПВО отражали массированную атаку беспилотников.

В настоящее время все угрозы миновали. Режим беспилотной опасности сохранялся с 19:48 до 9:34.



Отметим, беспокойнее всего было в южной части Волгограда. Губернатор Андрей Бочаров ночью сообщал о пожаре на одном из промышленных предприятий. В Красноармейском районе из-за повреждения контактной сети изменили маршрут электрички, временно курсировал и трамвай №11 по укороченному маршруту.



К утру стало известно, что на промышленном предприятии в результате террористической атаки погибло четыре сотрудника, ещё двое госпитализированы.