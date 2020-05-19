В Волгограде нашли дефекты в построенном помощником депутата доме











Факт строительства в Волгограде многоквартирного дома с нарушением требований законодательства установлен областной прокуратурой. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, строение находится по улице Тимирязева, 42А в Советском районе.

«Несмотря на то, что разрешение на строительство дома получено застройщиком еще в декабре 2019 года, извещение о начале строительства дома в облстройнадзор своевременно не направлено. Установлено, что при возведении многоквартирного дома допущены многочисленные нарушения требований технических норм, в том числе использование бывших в употреблении строительных материалов. До настоящего времени нарушения не устранены, в связи с чем застройщику выдано соответствующее предписание. Кроме того, застройщик привлечен к административной ответственности по чч.1,2 ст.9.4 КоАП РФ, ч.2 ст.9.5 КоАП РФ, ч.1 ст.9.5.1 КоАП РФ, ч.1 ст.19.4.1 КоАП РФ. Поскольку допущенные при строительстве нарушения влияют на безопасность конструкций здания, лицам, планировавшим покупку квартир в этом доме, рекомендуется отложить ее до устранения отмеченных недостатков», - отметили в областной прокуратуре.





О подозрительной стройке на улице Тимирязева ИА «Высота 102» сообщало еще в начале января текущего года. Свои опасения по поводу возведения в частном секторе многоэтажки журналистам выразили жильцы соседних коттеджей. Ранее у них произошел конфликт с застройщиком этого объекта – помощником депутата Волгоградской гордумы от КПРФ Андрея Анненко. Сергей Путивка, который два года назад баллотировался в "слуги народа", гордо именовал себя сотрудником представительного собрания и обещал раздать квартиры в строящемся доме переселенцам из аварийного фонда. Перепалка местного населения с помощником депутата попала на кадры видеоъсемки.

Путивка несколько лет назад был замешан и в других скандалах со строительством жилья в Волгограде. Он являлся одним из застройщиков дома по улице Малиновского в Советском районе, который в 2015 году суд признал самостроем и приговорил к сносу. Дольщики, купившие квартиры в этом строении и еще ряде других, едва не остались без жилья. Только после многочисленных акций протестов власти пошли навстречу гражданам и узаконили возведенные без документов дома.

Фамилия Путивки фигурировала и в уголовном деле о мошенничестве , которое в 2015 году возбуждало УМВД по Волгограду. Этот застройщик и еще один по фамилии Горбань во время следствия помещались под домашний арест. О дальнейшей судьбе уголовного дела неизвестно.

Месяц назад Волгоградская гордума рассмотрела обращение Путивки о возможности строительства в коттеджном поселке Советского района очередного многоквартирного дома. Народные избранники инициативу помощника депутата, который имел виды на застройку участка по улице Зевина, отклонили.

Видеосюжет от 09.01.2020