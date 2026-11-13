



В Светлом Яре началось устранение последствий террористического удара ВСУ по гражданской инфраструктуре. По информации районной администрации, были созданы комиссии, которые завершают поквартирные обходы пострадавших многоквартирных домов.

- В ближайшие часы в квартирах, где есть повреждения, выполнят работы по временному утеплению окон. По сделанным замерам приобретается стекло и заказываются стеклопакеты для их установки, - сообщили в пресс-службе мэрии.

На время ремонтно-восстановительных работ власти обещают предоставить жильцам дополнительные источники обогрева.

Напомним, ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о повреждении в посёлке Светлый Яр трёх пятиэтажных домов, а также молодёжного центра. Кроме того, в Волгограде возник пожар на одной из промзон. В ходе атаки погибли четыре человека – ещё двое пострадали. Следкомом были официально квалифицированы действия ВСУ в качестве теракта.

Фото сгенерировано ИИ