В Палласовке открыли новый ФОК и модернизированный стадион «Колос»





Сегодня, 12 ноября, в Палласовке Волгоградской области состоялось открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса и капитально отремонтированного стадиона «Колос». Как сообщили в пресс-службе администрации региона, Ркачество объектов оценил заместитель губернатора Василий Иванов.

Новый модульный ФОК площадью почти 1,3 тыс. кв.м. сможет принимать не только жителей Палласовки, но и соседних населённых пунктов. Спортзал оборудован для игровых видов спорта – футбола, волейбола и баскетбола. На стадионе «Колос» обновили спортплощадки и беговые дорожки, трибуны и подтрибунные помещения, установили ограждения, парковку и освещение. На площадках уложено резиновое покрытие, на футбольном поле – искусственный газон.

Василий Иванов также поздравил аграриев района с Днём работника сельского хозяйства.

В 2026 году по программе «Комплексное развитие сельских территорий» работы также прошли в Новониколаевском, Калачевском, Кумылженском и Серафимовичском районах. Например, в Пятиморске благоустроен сквер возле храма, а в Новониколаевском районе отремонтированы центральная библиотека, центр спорта и творчества, кинотеатр.





Всего с 2020 по 2025 год в регионе по госпрограмме реализовано 583 мероприятия, включая 414 проектов благоустройства в 254 населённых пунктах. Построены и отремонтированы 22 дороги, созданы 33 новых и реконструированы 57 объектов социальной инфраструктуры.

Задача по повышению качества жизни вне зависимости от удалённости населённого пункта от областного центра поставлена губернатором Андреем Бочаровым. Регион использует для этого все доступные инструменты, что также способствует привлечению молодых специалистов в АПК.

Фото: администрация Волгоградской области