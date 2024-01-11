«Очень любит деньги»: по делу экс-депутата Анненко в Волгограде выступил иногородний свидетель

В Центральном районном суде Волгограда сегодня, 11 января, состоялось первое в новом 2024-м году заседание в отношении 52-летнего экс-депутата городской думы от КПРФ Андрея Анненко и его 39-летнего помощника Сергея Путивки, обвиняемых в покушении на мошенничество.

Суд допросил свидетеля со стороны обвинения. В процессе выступил некий Сергей Полторацкий, который, с его слов, достаточно продолжительное время был знаком с Анненко и мог пояснить «ситуацию по сути». Мужчина в конце лета 2023 года уехал в Ульяновскую область, трудоустроившись в одну из частных фирм главным инженером, поэтому свидетеля опрашивали по ВКС.

— Я знаю всю суть, какая была, что скрывать. В свое время были у меня знакомые в СНТ «Нефтяник», которые обратились во многие органы по поводу проблемы с водоснабжением. Семьи, дети маленькие, все сидели без воды и куда только не писали жалобы. Никто им не помогал. Я очень хорошо знаю Андрея Александровича [Анненко]. Много раз обращался к нему. Он никогда не отказывал. У меня мама инвалид, я обращался, все решалось. Никогда ни с меня, ни с кого бы то ни было не запрашивали денег. В очередной раз я обратился к нему с просьбой помочь знакомым. Он подумал и сказал, чтобы мы организовали собрание местных жителей. Пришло 100-150 человек. На встречу приехал Анненко и Константинов. Последний раздавал всем визитки, сказал, что работал в водоканале директором в свое время (в 2012 году назначен и. о. директора МУП «Городской водоканал Волгограда» — Прим. ред.), поэтому знает все процедуры. Сделаю, что могу. Собрание прошло быстро за 10-15 минут. По итогу все порешали. Анненко сказал, что ему все понятно. На следующий день от многих знакомых я узнал, что воду дали, и они лестно отзывались о моем друге, — рассказал Полторацкий.

Затем свидетель пояснил, как развивались события, после проведенного в садоводческом товариществе собрания:

— Константинов позвонил и сказал, мол, давайте соберемся. Примерно через месяц мы встретились у него в офисе. Карасев тоже приехал. На то время он был исполняющим обязанности СНТ «Нефтяник». Или что-то подобное. Документов я не проверял. Речь зашла о договорах по воде. Надо заключать, платить. Обсуждали вроде какие-то долги по СНТ. Я сидел и не понимал, зачем мне здесь находиться, потому что к этому вопросу никакого отношения я не имел. Нужных связей у меня не было. Вскоре я уехал из офиса, а они продолжили обговаривать свои финансовые вопросы. Я не придал этому разговору большого значения. В конце августа после переезда в Ульяновскую область, устроился в коммерческую фирму. До этого момента какой-то связи с ними со всеми у меня не было. Лишь иногда созванивались с Анненко, узнавали друг у друга как дела. Он спрашивал про состояние мамы. Потом в разговоре было обозначено, что там что-то не все в порядке. Константинов что-то там общался. Меня попросили связаться с Карасевым. Я попытался ему позвонить, но тот сказал, что все вопросы решаются через Путивку. Позвонил последнему. Путивка заверил, что все под контролем. Больше мы с ним не говорили.

Полторацкий уточнил, что с Путивкой он «не сильно общался», в отличии от Анненко, с которым поддерживал отношения на протяжении 20 лет.

— В феврале 2023 года мы созванивались с Анненко. Он собирался ехать, если можно это сказать в суде, на СВО. Он еще задал мне вопрос, не в курсе ли я про какие-то деньги. Но мне никто ничего не говорил. Вроде были какие-то средства на какие-то там нужды. Позже из новостей, уже будучи в Ульяновской области, я узнал, что Анненко заподозрили за взятку и арестовали. Хотел с ним созвониться, но связи больше не было. Потом меня вызвали в прокуратуру, я там дал показания и на этом все, — резюмировал друг подсудимого экс-депутата.





Далее суд дал возможность участникам процесса задать интересующие вопросы. Адвокат Путивки попросил Полторацкого охарактеризовать Андрея Константинова, который, между прочим, присутствовал в сегодняшнем заседании как слушатель.

— Константинов вел в свое время мои гражданские дела. По моему мнению, он человек, который очень любит деньги. Мы познакомились, когда он взялся за мое гражданское дело по частному дому. Он посмотрел все документы, изучил вынесенные ранее судебные решения. Сказал, что вопрос сложный, но решаемый. Мы заключили с ним два договора. Я заплатил ему деньги. Суд мы проиграли, хотя вроде не сильно сложный вопрос решался. Потом при встрече, он объяснял, что загвоздка по моей теме якобы была в земельных отношениях. Попросил еще денег. Договор мы уже не подписывали. Он просил платить ему наличкой, я соглашался. В итоге мы четыре суда проиграли, — пояснил в ответ свидетель. — Когда я уехал в другой город, то перестал общаться с Константиновым. Лишь пару раз написал ему по личному вопросу, потому что он вел гражданское дело, взял денег и не сделал ничего. Я спросил у него, что да как. Ведь деньги были моей матери, а она инвалид. Он ничего вразумительного не ответил. С этого момента связь с ним я больше не поддерживал.

Следом вопросы возникли у прокурора, которая посчитала, что показания Полторацкого, данные им на стадии предварительного следствия и в сегодняшнем процессе, существенно разнятся. Гособвинителя интересовало, как свидетель может охарактеризовать отношения Анненко и Константинов, были ли они знакомы раньше.

— Они приехали вместе на собрание. Я еще задал вопрос Анненко, мол, зачем он взял с собой Константинова. Я был не очень хорошего мнения о нем. На что мне был дан ответ, что последний грамотный юрист, и он знает, как эту тему по закону «разрулить», — пояснил Полторацкий.

Прокурор пыталась выяснить в суде, что было известно Полторацкому о проблемах Карасева и Константинова, и что он так настойчиво хотел узнать на этот счет у Путивки.

— Хотел выяснить, какие продвижения, что вообще происходит, потому что Андрей Александрович [Анненко] сказал, что там замешаны деньги. Я так понимаю, что когда они встречались с Константиновым, то пытались закрыть долги или кого-то. Благодаря Анненко же воду дали в «Нефтяник», но Константинов же не просто так сказал, что это договорные дела. Наверное, должна была быть какая-то оплата. Проблему Карасева я особо не знал. Мне было известно только, что были якобы 400 тысяч, расписки, и что якобы там им отрежут дальше воду, никто ничего не заплатил. Вот это я хотел выяснить, но ответа от Карасева не получил, — пояснил Полторацкий.

В итоге прокурор выступила перед судом с ходатайством об оглашении протокола допроса свидетеля от 6 октября 2023 года. Никто из участников процесса не возражал.

Выяснилось, что ранее Полторацкий на стадии предварительного следствия сообщал, что в 20 числах февраля 2023 года Анненко рассказал ему, что Константинов получил от Карасева более миллиона рублей за подачу воды в СНТ «Нефтяник».

— Меня удивило это, однако я не сомневаюсь в том, что Константинов требовал какие-то деньги от Карасева ввиду его характера. Я попытался выяснить, что случилось. В ходе разговора с Карасевым мне стало известно, что его вопросом занимается Путивка. Последний мне сказал, что он действительно занимается ситуацией с Константиновым и Карасевым, однако он пояснил, что мне не стоит в нее влезать. Мне ничего не известно о совершении преступления Путивкой и Анненко. Со слов последнего, мне известно, что он преступления не совершал, чему я искренне верю. Больше пояснить мне нечего, — зачитала показания Полторацкого гособвинитель.

По итогу друг Анненко объяснил расхождение в показаниях естественным течением времени и своей забывчивостью.





На прошедшем в 2023 году первом заседании по существу подсудимые и их защитники выступили против участия представителей СМИ в процессе, мотивируя это тем, что любые публикации журналистов могут навредить, так как в ходе заседания будут озвучены личные данные их доверителей.

Гособвинение в свою очередь уточнило, что не против освещения в СМИ процесса, но лишь в тех пределах, которые не помешают рассмотрению материалов. В итоге суд отказал в ходатайстве прессы о проведении фото- и видеозаписи, но разрешил аудиофиксацию. Адвокатам обвиняемых этого показалось мало, и они ходатайствовали о проведении закрытого судебного процесса. На этот раз юристы ссылались на то, что Путивка находится под госзащитой и любая информация, просочившаяся из зала суда, ставит под угрозу его безопасность и даже жизнь.

К тому же, в процессе будут представлены некие закрытые для общественности сведения, в том числе результаты ОРД и другая охраняемая законом информация, которую не следует разглашать. Представитель прокуратуры поддержала ходатайство о проведении закрытого процесса, но судья отказал, уточнив, что представленные доводы не являются безусловным основанием и объявил о начале судебного следствия.

Бывшему депутату и его помощнику вменяют ст. 30 ч. 3 ст. 159 ч. 3 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). По версии следствия, в феврале 2023 года фигуранты уголовного дела, узнав о конфликте между их знакомым юристом и директором одной из УК по поводу оплаты юруслуг, решили похитить часть выплаченного мужчине гонорара.

Напомним, бывший депутат гордумы находится под домашним арестом, его подельнику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Как стало известно «Высоте 102», Анненко на данный момент занимается юридической практикой, а Путивка успешно руководит транспортной компанией. Ранее экс-коммунист содержался в СИЗО, однако Центральный районный суд Волгограда постановлением от 28 августа отказал следственному органу в продлении меры пресечения в виде заключения под стражу и отправил Анненко под домашний арест.

К слову, Путивка в сегодняшнем процессе находился без госохраны, пояснив с улыбкой, что «он не знает, где она сейчас находится». Анненко на вопрос корреспондента «Высоты 102» о его возможном участии в СВО хотел было высказаться, но адвокат оборвал своего подзащитного на полуслове и направил экс-депутата к выходу из зала судебных заседаний.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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