В Волгограде трамваям № 1, 2, 4 и 10 отрезали путь в центр города





В Волгограде 13 ноября изменились маршруты четырёх трамваев. Как сообщает ИА «Высота 102», в центр города временно не ходят трамваи № 1, 2, 4 и 10.

В диспетчерской сообщают, что причиной остановки движения трамваев в центре Волгограда стали технические проблемы. О времени возобновления движения не сообщается.

В настоящее время перечисленные трамвайные маршруты курсируют в границах:

№ 1 – «ул. Мончегорская» – «Школа № 36»,

№ 2 – «Завод Ахтуба» – «Школа № 36»,

№ 4 – «Обувная фабрика» – «Школа № 36»,

№ 10 – «Жилгородок» – «Школа № 36». Об изменении ситуации будет сообщено дополнительно. Пассажирам приносят извинения за доставленные неудобства.