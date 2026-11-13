



Сегодня, 12 ноября, в Детско-юношеском центре Волгограда открылась выставка работ городского открытого фотоконкурса «Великие реки жизни» и прошло награждение победителей. Как сообщили в мэрии, участие в выставке стали школьники из Волгограда и их сверстники из китайских городов Чэнду, Цюйцзина и Цзилиня.

В финал вышли 45 работ школьников из 13 общеобразовательных учреждений города-героя в возрасте от 11 до 17 лет. Выставка будет работать до конца года.





Победители определены в четырёх номинациях. В номинации «Берега дружбы» отмечены Наталия Захарченко (школа №54), Гао Юэхань и Ли Чжибинь. В номинации «Лица у воды» — Данил Собгайда (школа №55 «Долина знаний») и Кирилл Малышев (гимназия №7). В номинации «Красота и гармония» лучшими стали Арина Васенина (лицей №10), Кирилл Малышев (гимназия №7), Сергей Пятов (гимназия №7), Хуан Юхао и Дуань Юйсинь. В номинации «Отражение истории» отмечены работы Дианы Самойловской (школа №55 «Долина знаний»), Варвары Липатовой (лицей №8 «Олимпия»), Ивана Власова (лицей №8 «Олимпия») и Чжан Юйсуань.

Мероприятие приурочено к Годам российско-китайского сотрудничества в области образования, объявленным по инициативе Президента Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина в 2026–2027 годах, и направлено на укрепление дружественных связей между Волгоградом и городами-побратимами в Китае.

Фото: администрация Волгограда