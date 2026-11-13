В Волгограде иномарка сбила пешехода на шоссе Авиаторов





12 ноября в Волгограде произошло ДТП с участием иномарки и пешехода. В утренний час пик водитель легковушки не уступил дорогу, наехав на мужчину у остановки общественного транспорта «Волгоградский завод буровой техники».

- В 7:35 40-летний водитель, управляя автомашиной «Киа Карнивал», напротив д. 16 по ш. Авиаторов совершил наезд на 53-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в результате инцидента мужчине потребовалась медицинская помощь. Он был доставлен в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области