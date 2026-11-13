



13 ноября в Кетченеровском районе Калмыкии произошло жуткое ДТП с участием двух грузовиков и микроавтобуса. В полночь автомобили не смогли разъехаться на участке подъезда к Элисте в границах Ергенинского сельского муниципального образования. Вызволять участников аварии из искорёженных салонов пришлось спасателям. В аварии чудом удалось избежать гибели волгоградцу.







- Примерно в 00 часов 50 минут на 213-м километре федеральной автодороги Р-22 «Каспий», на территории Кетченеровского района, произошло столкновение трёх транспортных средств: грузового транспортного средства «Даф» под управлением 50-летнего жителя Республики Азербайджан; грузового транспортного средства «Мерседес» под управлением 32-летнего жителя Республики Дагестан и автомашины «Фольксваген» под управлением 55-летнего жителя Волгоградской области, - сообщили в Госавтоинспекции Калмыкии.

В республиканском управлении МЧС России сообщили, что к спасателям сигнал о столкновении поступил в 1:00. На место оперативно выдвинулись сотрудники пожарно-спасательной части № 10.

- По предварительным данным, произошло лобовое столкновение двух грузовых автомобилей и касательное столкновение с микроавтобусом, - добавили в ведомстве.

Отметим, водитель грузовика «Даф» скончался на месте. Волгоградец вместе с находившимся внутри микроавтобуса пассажиром доставлены в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливает Госавтоинспекция.

Фото и видео: МЧС Калмыкии