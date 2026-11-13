Главное

Цены на топливо в Волгоградской области пошли вверх Бочаров внес в думу законопроект о запрете продажи и курения вейпов: подробно КСП перетряхнет Фонд капремонта после заявлений губернатора Бочарова Откуда деньги? В Госдуме забраковали законопроект о переименовании Волгограда в Сталинград Минюст требует ликвидировать «мертвый» Фонд Исинбаевой

Актуально

Штрафы до 300 тысяч за мусор, наледь и парковку на грунтовке введут в Волгоградской области

«Дали сутки, чтобы собрать вещи»: в Волгограде готовят к сносу рынок «Авангард», людей выгоняют на улицу

Стал живой легендой города: как строился уникальный метротрам, и почему его могло не быть в Волгограде

Федеральные новости

Федеральные новости
 Расчленивший родителей в Ростове уже избегал пожизненного за убийство
В Макеевке Донецкой Народной республики 12 ноября был задержан мужчина, подозреваемый в убийстве и расчленении своих престарелых родителей в Ростове-на-Дону. Как сообщает Привет-Ростов, мужчина уже имеет судимость за аналогичное...
Федеральные новости
 В Ростове готовят банкротство экс-замгубернатора Кушнарева и его жены
Арбитражный суд Ростовской области назначил даты заседаний по заявлениям о банкротстве Виталия Кушнарева, ранее возглавлявшего региональное транспортное ведомство, и его жены Оксаны. Иски от кредитной организации поступили 1 октября...
Происшествия

Волгоградец чудом выжил в массовом ДТП с двумя фермерами на подъезде к Элисте

Происшествия 13.11.2026 15:11
0
13.11.2026 15:11


13 ноября в Кетченеровском районе Калмыкии произошло жуткое ДТП с участием двух грузовиков и микроавтобуса. В полночь автомобили не смогли разъехаться на участке подъезда к Элисте в границах Ергенинского сельского муниципального образования. Вызволять участников аварии из искорёженных салонов пришлось спасателям. В аварии чудом удалось избежать гибели волгоградцу.



- Примерно в 00 часов 50 минут на 213-м километре федеральной автодороги Р-22 «Каспий», на территории Кетченеровского района, произошло столкновение трёх транспортных средств: грузового транспортного средства «Даф» под управлением 50-летнего жителя Республики Азербайджан; грузового транспортного средства «Мерседес» под управлением 32-летнего жителя Республики Дагестан и автомашины «Фольксваген» под управлением 55-летнего жителя Волгоградской области, - сообщили в Госавтоинспекции Калмыкии.

В республиканском управлении МЧС России сообщили, что к спасателям сигнал о столкновении поступил в 1:00. На место оперативно выдвинулись сотрудники пожарно-спасательной части № 10.

- По предварительным данным, произошло лобовое столкновение двух грузовых автомобилей и касательное столкновение с микроавтобусом, - добавили в ведомстве.

Отметим, водитель грузовика «Даф» скончался на месте. Волгоградец вместе с находившимся внутри микроавтобуса пассажиром доставлены в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливает Госавтоинспекция.

Фото и видео: МЧС Калмыкии

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
13.11.2026 15:11
Происшествия 13.11.2026 15:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.11.2026 11:41
Происшествия 13.11.2026 11:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.11.2026 18:46
Происшествия 12.11.2026 18:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.11.2026 09:59
Происшествия 12.11.2026 09:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.11.2026 09:49
Происшествия 12.11.2026 09:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.11.2026 12:00
Происшествия 11.11.2026 12:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.11.2026 10:17
Происшествия 11.11.2026 10:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.11.2026 12:42
Происшествия 10.11.2026 12:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.11.2026 11:11
Происшествия 10.11.2026 11:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.11.2026 21:31
Происшествия 09.11.2026 21:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.11.2026 10:50
Происшествия 08.11.2026 10:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.11.2026 10:12
Происшествия 08.11.2026 10:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.11.2026 09:40
Происшествия 08.11.2026 09:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.11.2026 21:23
Происшествия 07.11.2026 21:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.11.2026 14:56
Происшествия 07.11.2026 14:56
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:52
Волгоградцы могут получить до 16% годовых по накопительным счетам ПСБСмотреть фотографии
16:36
Первый канал показал Волгоград и его жителей, какими их увидела военкор Марьяна НаумоваСмотреть фотографии
16:17
В Волгограде после атаки БПЛА восстановлено штатное движение пригородных поездовСмотреть фотографии
16:12
Ушел из жизни почётный гражданин Волгоградской области поэт Василий МакеевСмотреть фотографии
15:52
Расчленивший родителей в Ростове уже избегал пожизненного за убийствоСмотреть фотографии
15:19
Директор речпорта Волгограда доложил Гуцану об угрозе безопасности судоходства на ВДСКСмотреть фотографии
15:11
Волгоградец чудом выжил в массовом ДТП с двумя фермерами на подъезде к ЭлистеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:06
Полсотни елей вдоль Первой продольной Волгограда нарядят к Новому годуСмотреть фотографии
14:32
Под Волгоградом в Светлом Яре перезапустили водоснабжение после теракта ВСУСмотреть фотографии
14:22
Супругов Апаковых из Волгограда представят к ордену «Родительская слава»Смотреть фотографии
14:12
Медики рассказали о борьбе за жизнь пострадавшего при атаке БПЛА волгоградцаСмотреть фотографии
13:20
Лаборатория РПН изучит качество воздуха после теракта ВСУ в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:10
Под Волгоградом трое подростков угнали «копейку» у пенсионеркиСмотреть фотографии
12:46
Николай Патрин получил пост зампреда комитета по безопасности в обладминеСмотреть фотографии
12:03
Власти Светлого Яра рассказали об остеклении пострадавших от БПЛА домовСмотреть фотографии
11:46
Следком возбудил дело о теракте после налёта ВСУ на Волгоградскую областьСмотреть фотографииCмотреть видео
11:41
На севере Волгограда загорелся ПВЗ OZONСмотреть фотографииCмотреть видео
11:37
Волгоградских пенсионеров ждёт двойная индексация в 2027 годуСмотреть фотографии
11:33
В Волгограде трамваям № 1, 2, 4 и 10 отрезали путь в центр городаСмотреть фотографии
11:27
В Волгограде иномарка сбила пешехода на шоссе АвиаторовСмотреть фотографии
11:22
Волгоградцев с 1 декабря начнут штрафовать за летние шины на автоСмотреть фотографии
11:00
Топливные компании попросили волгоградцев не создавать ажиотаж на АЗССмотреть фотографии
10:46
После теракта ВСУ в Волгограде сохраняются проблемы на железной дороге и в аэропортуСмотреть фотографии
10:45
В Светлом Яре после удара ВСУ остановлена подача питьевой воды и работа КНССмотреть фотографии
10:26
Андрей Бочаров выдвинул Ларису Савину на пост волгоградского омбудсменаСмотреть фотографии
10:18
В Волгограде открылась российско-китайская фотовыставка «Великие реки жизни»Смотреть фотографии
09:59
В Палласовке открыли новый ФОК и модернизированный стадион «Колос»Смотреть фотографии
09:58
Три дня – четыре кадровых решения: в Волгоградской области меняется властьСмотреть фотографии
09:51
Прокуратура открыла горячую линию для пострадавших от БПЛА в Волгограде и областиСмотреть фотографии
09:42
Волгоградец предстанет перед судом за смертельное избиение приятеляСмотреть фотографии
 