Глава СКР Бастрыкин взял на карандаш криминальную УК из Волгограда

Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль ситуацию с ненадлежащим обслуживанием МКД в Волгограде. В частности, главу силового ведомства заинтересовала УК «Жемчужина».

— В СМИ и социальных медиа сообщается о проживании в небезопасных условиях 87-летней женщины, являющейся ветераном Великой Отечественной войны и инвалидом второй группы, в многоквартирном доме по улице Генерала Шумилова в Волгограде. В результате ненадлежащего состояния трубопровода в здании регулярно возникают коммунальные аварии, из-за чего квартира пенсионерки неоднократно затапливалась водой, — сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что в январе 2024 года после очередного порыва трубопровода в квартире пенсионерки деформировалось потолочное и напольное покрытия, повредилось имущество. В жилом помещении снизилась температура, на стенах появилась сырость и плесень.

— Неоднократные обращения в УК «Жемчужина» результатов не принесли. Управляющей компанией ненадлежащим образом осуществляется обслуживание и других МКД Волгограда, где жильцы, в том числе другой ветеран Великой Отечественной войны, столкнулись с отключением водо- и электроснабжения, а также затоплением подвала здания канализационными стоками, — добавили в пресс-службе СК РФ. — В СУ СК России по Волгоградской области начата процессуальная проверка.

Бастрыкин ждет от исполняющего обязанности руководителя волгоградского следкома Дмитрия Владимировиа Буравцова подробного доклада. Исполнение поручения, а также ход доследственной проверки взяты на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, что директору УК «Жемчужина» Татьяне Клименко грозит два года колонии. Должностное лицо свою вину по уголовному делу об обрушении перекрытий в одной из квартир дома № 11 по улице Лодыгина в Волгограде так и не признает.

Волгоградцы не первый раз жалуются на отвратительную работу «Жемчужины». Жители дома № 1 по улице 95-й Гвардейской Дивизии в Тракторозаводском районе мерзнут и ждут удара током из-за бездействия УК. В свою очередь жильцы дома № 11 по улице Ополченской в том же Тракторозаводском районе в январе 2024 года жаловались на лютый холод — температура в квартирах не поднималась выше +10 градусов.

Фото: СКР