Фонтан как в СССР может появиться в Комсомольском саду Волгограда





В Волгограде продолжается проработка концепции благоустройства Комсомольского сада. Среди предлагаемых идей, сообщают архитекторы бюро «ВЯЗ», – размещение в центральной части парка фонтана в формате чаши.

По информации разработчиков концепции, пока это только одна из идей. Судя по представленным иллюстрациям, фонтан предлагается сделать в классическом стиле – наподобие тех, которые строились в городе в советские времена.

Также архитекторами «ВЯЗ» рассматривается обновление существующих пешеходных дорожек, создание новых прогулочных тропинок и дополнительное озеленение.

– Эти задумки позволят сделать парк еще более комфортным для прогулок и отдыха, сохранив его значение как одного из зелёных пространств в центре города, – сообщают в архитектурном бюро.

Работа над концепцией обновления городского пространства продолжается. Перед специалистами стоит задача «подружить» в Комсомольском саду функциональность и сохранить сложившуюся среду парка.