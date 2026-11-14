



В 00:29 14 ноября в Волгоградской области был введен режим "Ракетная опасность". Соответствующее экстренное оповещение оперативно направлено жителям региона через все доступные системы информирования.

Гражданам предписано немедленно отключить в квартирах газ, воду и электричество. После этого необходимо проследовать в ближайшее укрытие, а при его отсутствии — в заглубленное помещение подземного пространства, такое как подвал, погреб, подземный паркинг или метрополитен. При себе следует иметь документы, питьевую воду, теплую одежду и необходимые лекарства.

Находясь в укрытии, следует избегать открытой местности, не подходить к окнам и категорически нельзя пользоваться лифтом. Жителям необходимо оставаться в безопасном месте до получения официального сигнала об отмене ракетной опасности. О времени отмены режима будет сообщено дополнительно. Телефон экстренных служб — 112.