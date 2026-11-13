



Вечером 13 ноября Волгоград окутал густой туман. Из-за резкого ухудшения видимости на городских дорогах сложилась неблагоприятная обстановка, сообщает региональное управление МЧС России.

Спасатели напоминают, что туман становится частой причиной дорожных аварий. Чтобы избежать ДТП, важно знать простые правила безопасности во время тумана. В первую очередь в ведомстве рекомендуют выезжать в туман только при крайней необходимости. Перед выездом необходимо проверить исправность фар и сигналы тормозной системы, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями.

Кроме того, в туман категорически запрещается включать дальний свет и обгонять попутный транспорт. Эти простые меры помогут снизить риск ДТП в условиях плохой видимости.