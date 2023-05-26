В Волгограде на основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении директора управляющей компании «Жемчужина» по ч. 1 ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Как сообщает ИА «Высота 102», поводом для возбуждения послужила проверка прокуратуры Тракторозаводского района. Управляющая компания, которой руководит Татьяна Клименко, допустило обрушение потолка в квартире вверенного дома.

– Прокуратурой Тракторозаводского района проведена проверка по обращению местной жительницы, сообщившей о нарушении жилищных прав, – рассказала официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. – В ходе надзорной проверки установлено, что на протяжении длительного времени ООО «УК Жемчужина» не принимались меры по восстановлению плиты перекрытия в одной из квартир дома № 11 по ул. Лодыгина в Волгограде. В результате плиты перекрытия в ванной комнате и на кухне подверглись разрушению, что создает угрозу жизни и здоровью проживающих в квартире граждан, в том числе малолетних детей.

Расследовать уголовное дело в отношении руководителя управляющей компании будут в следственном отделе по Тракторозаводскому району СУ СК России по Волгоградской области. Ход расследования взят прокуратурой на контроль.

Напомним, о подобных «достижениях» УК «Жемчужина» ИА «Высота 102» сообщало неоднократно. Так, в январе текущего года из-за халатности сотрудников данной организации в квартире дома на Нижнем Тракторном кипятком залило потолок. Годом ранее и вовсе на пятиэтажке «Жемчужины» обвалился балкон. А совсем недавно возле дома, которым управляет организация, на лавочку с людьми рухнуло дерево. В этих и прочих случаях, в которых оказалась действующим лицом «Жемчужина», жильцы домов повторяли одно и то же – не раз жаловались, но толку ноль.

Отдельно отметим, что дозвониться до госпожи Клименко за комментариями корреспондентам ИА «Высота 102» еще ни разу не удалось, что ставит под сомнение факт существования ООО и готовность сотрудников к работе. Все указанные в открытом доступе телефоны либо безмолвствуют, либо при соединении вызов срывается.

Согласно системе СПАРК, ООО «УК Жемчужина» было зарегистрировано в органах ФНС в июле 2018 года. Учредителем организации выступил тогда предприниматель Антон Дудкин, он же и руководил компанией до 2021 года. В апреле 2021 года у ООО сменился учредитель, и на протяжении года «Жемчужину» поровну делили некие Владимир Поляков и Артем Нерсесьян. Татьяна Клименко, оказывающая волгоградцам некачественные услуги, по версии следствия, пришла в компанию октябре 2021 года. Ровно через год в «Жемчужине» в очередной раз произошла смена власти: компанию поделили Анна Плотникова и Михаил Королев. Первая, согласно открытым данным, ранее была директором ООО «Жилконтроль», а также совладельцем ряда ныне ликвидированных УК. Королев, в свою очередь, тоже в сфере ЖКХ не новичок и является совладельцем еще четырех управляющих компаний.