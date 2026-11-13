



Пользователи в социальных сетях 13 ноября обсуждают видео, опубликованное зооцентром «Дино», на котором запечатлен гуляющий в самом центре Волгограда волк. По информации горожан, зверь был замечен во дворах на улице Коммунистической – напротив областной стоматологии.

На кадрах животное, озираясь по сторонам, бредет в сторону дороги. При этом проходящие мимо люди не обращают на него внимания, воспринимая очевидно как обычного уличного пса. Отметим, что герой видео какой-либо агрессии к прохожим не проявляет.





Под постом «Дино» подписчики рассуждают о том, натуральный ли волк попал на видеозапись. Большинство комментаторов отмечают, что это действительно волк. Есть предположение, что это даже чей-то домашний питомец.

– Волк. Чей-то потерявшийся, видимо. Вид напуганный, но не несется от страха, значит, улицы знает и людей, и машины, – предполагают жители Волгограда.

Однако есть мнение, что на кадрах влчак, или другими словами чехословацкая волчья собака – порода, выведенная путем скрещивания немецкой овчарки и карпатского волка.

– Очень похож на чехословацкого влчака, хотя может и натуральный волк, – теряются в догадках волгоградцы.

Некоторые горожане допускают, что дикое животное могло действительно забрести в город. А беспрепятственно перемещаться по улицам животное может в связи с исчезновением бездомных собак.

– А это первая «ласточка», – пишет один из комментаторов. – Следующий этап после уничтожения бездомных собак, которые «держали» свою территорию, – заселение дикими животными.

О том, куда направился зверь после видеосъемки, неизвестно. Вполне вероятно, животное могло переместиться на Мамаев курган, расположенной в относительной близости, где обитают дикие лисицы и прочая живность.