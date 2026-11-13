



Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области проверило качество атмосферного воздуха в связи с возгоранием на территории промышленного предприятия в Красноармейском районе Волгограда.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальное сообщение РПН, по результатам исследований превышения предельно допустимых концентраций по всем проверенным веществам на территории жилой застройки Красноармейского района не выявлено.

– Радиационная обстановка на исследуемой территории удовлетворительная, превышений естественного гамма-фона не зафиксировано, – цитата из заявления ведомства.

Напомним, в промзоне на юге Волгограда 13 ноября произошло возгорание в результате очередной атаки беспилотниками со стороны преступного киевского режима. Жертвами теракта ВСУ на территории Волгограда стали четыре человека – все работники предприятия, еще двое получили ранения. Об этом сообщал утром губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.