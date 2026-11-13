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Общество

Первый канал показал Волгоград и его жителей, какими их увидела военкор Марьяна Наумова

Общество 13.11.2026 16:36
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13.11.2026 16:36


Военкор Марьяна Наумова приехала в Волгоград, чтобы показать город-герой не через хроники сражений, а через его сегодняшнюю жизнь. В рамках федерального проекта «Мы живы» она прошлась по любимым местам горожан, познакомилась с необычной транспортной системой, побывала в планетарии – одном из символов послевоенного возрождения Сталинграда – и встретилась с местными жителями, для которых родной город неразрывно связан с памятью о предках и гордостью за свою землю.

Одним из героев волгоградского выпуска стал ветеран СВО с позывным «Курган» Александр Бурцев, воевавший пулемётчиком на Соледарском направлении. На вопрос о любимых местах в Волгограде мужчина, не задумываясь, назвал Центральную набережную – «сердце города». Сам же боец родился в станице Клетской – малой родине донского казачества.

Как признался ветеран СВО, решение уйти на фронт было принято им благодаря патриотическому воспитанию дедушки:

– Дед с детства прививал мне патриотизм своими рассказами, фуражку надевал, ремень. 9 Мая всегда мы вместе чистили медали и ходили на парад. Ну и решил отправиться сам добровольно. Я пошёл через подразделение «Ахмат», начинал с Лисичанска, потом нас перебросили в Попасную на Соледарском направлении.

Отправляясь на службу, волгоградец выбрал для себя позывной «Курган» – в честь главной высоты России:

– В последний момент спрашивают, когда записывают списки, и первое, что пришло – это именно Мамаев Курган, «Курган» сокращённо, – вспоминает Александр. – Мамаев курган – это в первую очередь Родина, родные места, память о родных. Все, что грело душу... Семья. У меня было твёрдое понимание, что я вернусь.

Уникальный подарок ГДР 

От набережной повествование в выпуске «Мы живы» плавно перетекает к планетарию на первой восстановленной после Сталинградской битвы улице Мира. Храм звезд – подарок Германии советским гражданам в знак примирения. Куполе уникального для тех лет сооружения венчает скульптура Веры Мухиной «Мир».

Лектор Волгоградского планетария Ольга Колесникова рассказала об удивительной истории его появления послевоенном городе:

– Сталинград послевоенный лежал в руинах, шли восстановительные работы. И вот представьте, что в таких условиях здесь стали строить планетарий. Храм знаний – это же необычно, такого нигде в мире просто не было. В Сталинград приехали 160 железнодорожных вагонов, которые привезли строительные, отделочные материалы, оптическое оборудование – всё, из чего планетарий и обсерваторию построили.

Мамаев курган и единственный метротрам в России

Логичным продолжением выпуска стал рассказ о волгоградской подземке. После войны город восстанавливали лучшие советские архитекторы  по единому генеральному плану в стиле сталинского ампира. Вгород возвращались жители, и к восьмидесятому году их число достигало почти миллиона. В связи с этим и возникла потребность в строительстве линии СТ – гибрида метро и трамвая. Сооружение стало единственным подобного рода в России.

Водитель скоростного трамвая Мария Спиридонова поделилась:

– Каждый новый день не похож на предыдущий. Каждый раз, когда выезжаешь на линию, видишь реакцию людей, особенно реакцию детей, как им нравится. Очень приятно, когда пассажиры благодарят. И ты понимаешь, что ты не зря проработала всю смену. 

Фрагмент выпуска, опубликованного на сайте Первого канала, завершается разговором о главном месте силы – Мамаевом кургане. 

– Там [на Мамаевом кургане] чувствуешь себя по-другому. Я не могу объяснить эти ощущения. Это гордость за наших бабушек и дедушек в первую очередь. За то, что они подарили нам этот город и эту свободу.

Фото и видео: Первый канал

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