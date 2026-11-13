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Общество

На Волгоградскую область надвигаются ноябрьские холода, но есть приятный бонус

Общество 13.11.2026 20:57
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13.11.2026 20:57


Погода, накрывшая Волгоградскую область беспросветной ноябрьской серостью, приберегла для жителей приятный бонус. По словам синоптиков, уже завтра волгоградцев ждет теплый день, который подведет черту затянувшейся золотой осени.

Оказавшись в зоне теплого фронта, жители Волгоградской области смогут хотя бы ненадолго забыть о теплых куртках и тяжелых ботинках.

– Завтра днем температура воздуха в Волгограде поднимется до +16- +18, а в Волгоградской области – до +14 – +19 градусов. Несмотря на вернувшееся тепло, суббота ожидается дождливой, – рассказывает начальник отдела гидрометеобеспечения волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева. – А в ночь на воскресенье нас ждет прохождение холодного атмосферного фронта.


Простившись с теплыми буднями, город на Волге погрузится в осеннюю «хандру» –  по прогнозам синоптиков, в Волгограде будет не только сыро, но и промозгло.

– При сохранении дождливой погоды температура воздуха в воскресенье опустится до +5 – +7 градусов, – комментирует метеоролог. – В начале новой рабочей недели погода сохранит выбранный курс, и ночью температура в Волгограде будет стремиться к нулю, а в районах Волгоградской области и вовсе уйдет в «минус». Осадков при этом мы уже не ожидаем.


Волгоградская осень - 2026 оказалась как никогда щедра на теплые дни – «бабье лето» продлилось в регионе до конца октября. Несмотря на то, что погода не обновила рекорда по среднемесячным температурам, в историю попали несколько октябрьских дней – уже в конце месяца столбики термометров поднимались выше +20.

В Волгограде важных температурных рекордов этой осенью действительно не случилось, однако на планете октябрь 2026-го стал самым теплым октябрем за всю историю наблюдений, – подтверждает географ Денис Солодовников. – Глобальная температура превысила многолетнюю норму последних 35 лет (период, когда фиксируется объективное потепление климата) на 0,9 градусов. В Антарктиде фиксируют превышение средних температур на 7, а в некоторых районах на 11 градусов. Такие аномалии связывают с чрезвычайно мощным развитием теплого экваториального течения Эль-Ниньо в Тихом океане. В целом, сильное проявление Эль-Ниньо само по себе связано с глобальными перестройками климата.

Фото из архива V102.ru

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