



Волгоградские автовладельцы после массированной атаки ВСУ на промзону Волгограда к вечеру 13 ноября раскупили бензин ходовых марок на автозаправочных станциях. Там, где топливо еще есть в наличии, сохраняются очереди, сообщает ИА «Высота 102».





Напомним, с вечера 12 ноября и на протяжении более 14 часов преступный киевский режим атаковал Волгоград и Волгоградскую область беспилотниками. Основной удар пришелся на юг Волгограда, где расположено предприятие нефтепереработки. По информации губернатора Андрея Бочарова, в результате теракта ВСУ погибли четверо заводчан, еще двое получили ранения. Следственный комитет России квалифицировал атаку ВСУ на Волгоград как террористический акт и возбудил уголовное дело.





Наученные горьким опытом владельцы личного транспорта, как сообщалось еще утром 13 ноября, уже в предрассветный час массово направились к автозаправкам. Жители разных районов Волгограда сообщали об огромных очередях.

– Не стала вчера заправлять машину, думала, что заеду перед работой и спокойно наполню бак. Уже привыкли к хорошему, точнее, к тому, что можно в любое время и на любой АЗС это сделать, но, как говорится, расскажи о своих планах Богу... Сегодня ткнулась на АЗС в Кировском – очередь такая, как с месяц назад, когда все охотились за бензином. Кто по 5 литров заливает, а кто полный бак... Так и уехала «пустая» – на ожидание времени не было, – делится опытом автомобилистка Виктория.





В связи с ажиотажем на АЗС представители топливных компаний еще в середине дня 13 ноября выступили с призывом к жителям региона не создавать ажиотажа. Власти Волгоградской области в очередной раз убеждали – ситуация находится под контролем, в регионе достаточно топлива. Но, как оказалось к концу дня, этим убеждениям автолюбители внимать не стали, предпочтя дозаправить баки своих авто.





– Вечером на некоторых заправках ходовых марок бензина не оказалось вообще, – сообщают волгоградцы, решившие попытать счастье в конце рабочего дня. – Там где пусто, там и с очередями не густо. А вот где бензин есть, есть и очереди. Что делать, будем стоять. Кто знает, что будет на АЗС завтра... Лучше уже синица в руках.









Напомним, что по данным Росстата в Волгоградской области за прошедшую неделю цены на топливо снова пошли вверх. Особенно заметно подорожал дизель – его стоимость увеличилась на 1,18 рублей и теперь составляет 80,33 рубля за литр. Бензин марки АИ-95 стал дороже на 55 копеек и достиг цены в 76,09 рублей. АИ-92 подорожал на 39 копеек, его новая розничная цена – 68,50 рублей. Бензин марки АИ-98 стал дороже на 23 копейки и теперь стоит 97,70 рублей. После ажиотажного спроса, согласно прогнозам экспертов, по итогам нового мониторинга цен волгоградцы снова увидят «подросшие» ценники.



