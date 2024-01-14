«В квартире +10»: волгоградцы жалуются на УК и лютый холод в домах

В редакцию ИА «Высота 102» продолжают поступать жалобы жителей Волгограда на ледяные батареи в квартирах и такое же отношение со стороны управляющих компаний, которые не спешат на помощь к замерзающим горожанам.

- Как можно жить? С начала отопительного сезона не топятся батареи путем. А сейчас и вовсе кошмар, - сообщает жительница многоквартирного дома №11 по улице Ополченской в Тракторозаводском районе.

По словам женщины, сейчас температура в ее квартире составляет всего 10 градусов тепла. Данный факт она запечатлела на видео.

Замерзающую четырехэтажку на Ополченской обслуживает скандальная УК «Жемчужина», к которой накопилось много вопросов не только у горожан, но и у правоохранительных органов.





Продолжаются мытарства с отоплением и у жильцов многострадального дома №14 в поселке 4-ый участок в Краснооктябрьском районе Волгограда. Ранее информагентство сообщало, что в ночь на 12 января здесь прорвало систему отопления. Из труб, расположенных на чердаке двухэтажки, построенной в 1945 году, в квартиры жителей полился кипяток.

- У меня до сих пор все влажное от потопа, а еще и тепла нет. Вчера вечером приходили слесари, стало 20 градусов в батареи. Сказали, что тепло будет нарастать, но оно стало падать. В моей комнате из двух батарей более-менее «живая» только одна. Вторая – ледяная. Я поставила к ней обогреватель, чтобы батарею не разорвало в такой мороз, - рассказывает проживающая в этом доме Евгения.

Она сообщила, что от холода у нее начались проблемы со здоровьем, она была вынуждена уйти на больничный и сейчас замерзает в своем жилище.

Со слов женщины, она обратилась за помощью с отоплением в аварийную службу обслуживающей их дом УК.

- Я уже замучался 5 дней этот дом реанимировать. Понимаете? – услышала в ответ Евгения, которая сообщила о своей проблеме и спросила, когда ее устранят. - Вам все легко, вы сидите. Вы знаете, сколько я денег потерял на вашем доме? Аварийный дом. Я добьюсь, чтобы вас в течение месяца расселили всех, вот клянусь вам.

На главный вопрос, когда наладят тепло, ответ она так и не получила. Записью этого разговора женщина поделилась с редакцией.

По данным информагентства, проблемы с отоплением испытывают и жители 10-го дома в поселке 4-й участок.

Между тем, не оставлять людей в заложниках некомпетенции управляющих компаний поручил главе Волгограда Владимиру Марченко губернатор Андрей Бочаров. Такую задачу он поставил градоначальнику еще вечером 12 января на совещании совещание с профильными заместителями и главой Волгограда по вопросам прохождения отопительного сезона.

Накануне мэрия сообщила, что профильные службы города контролируют качество работы УК. Но, если все же батареи в квартире у вас недостаточно теплые, то об этом факте необходимо сообщать по любому из номеров:

(8442) 30-13-13 (многоканальный)

74-04-73

95-95-81

60-66-00

70-10-25

70-10-26.

Также по поводу перебоев с отоплением можно сообщать в Telegram чат-бот ресурсоснабжающей организации.

Фото и видео: читатели ИА «Высота 102»

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