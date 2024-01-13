Общество

«Либо задохнемся, либо околеем»: волгоградцы мерзнут и ждут удара током из-за криминальной УК

Общество 13.01.2024 13:57
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13.01.2024 13:57


В редакцию V102.RU обратились жители Тракторозаводского района Волгограда, которые поделились своими злоключениями. И если у одних жильцов это затянутый паром подъезд и щиток, который в любой момент может заискрить от накопившейся влаги, то другие жалуются на тотальное замерзание. Горожане склонны связывать эти события с чередой коммунальных аварий, в том числе с порывом трубопровода на улице Ополченской, что привело к приостановке подаче тепла и горячей воды и дальнейшему бездействию УК. 

Хозяйка квартиры по улице 95-й Гвардейской Дивизии, 1, сняла эпичное видео из первого подъезда, который натурально заволокло паром от испарений, идущих из полузатопленного подвала.  


— Такая ситуация у нас с 3 января. Дом 1945 года постройки, перекрытия деревянные. Мы, как ежики в тумане и это не смешно. УК «Жемчужина» на наши жалобы никак не реагирует и бездействует. Лишь 4 января приходил слесарь, сказал, что в подвал стекает вода из канализационного люка. Вызывали водоканал, те, что-то нахимичили и уехали. Но вода все равно идет. Слесарей мы больше здесь не видели. Подвал заполняется, подмывается фундамент дома. В подъезде сильные испарения до четвертого этажа. Причем с запахом фекалий. Вчера произошло замыкание электричества. У меня в квартире № 2 погас свет в 10-м часу вечера. Вызвали электрика. Он пришел и сказал, что все из-за избыточной влаги. Щиток на втором этаже скоро сгорит, он постоянно мокрый. Уборщица как зашла в этот зловонный туман, так и пропала. Сказала, что убираться здесь невозможно. У меня самой дверь из дерева, вся разбухла, еле закрывается. Мы одержим вход в подъезд постоянно открытым, чтобы проветривать, но из-за этого происходит обледенение. Поэтому либо задохнемся от вони и сырости, либо околеем. Другого, видимо, не дано.


По словам Натальи, в подвале вода уже вплотную подобралась к ступеням перед входом.  

— Вонь стоит, как от стоков. Дозвониться до «Жемчужины» невозможно. В трубке одно: «Такого абонента не существует». Может они просто внесли мой номер в черный список, заблокировали, чтобы не отвечать? — задается вопросом возмущенная волгоградка. — А тут еще и авария на Ополченской ударила по нам. Отопление еле-еле поступает. Вода в кране ледяная. И никому ни до чего нет дела. Мы остались один на один со своими проблемами.    


Еще один житель Тракторозаводского района по имени Иван из дома № 2 по улице Жолудева рассказал, что с 6 января наблюдаются перебои с теплом в квартирах.  


— Вроде как вечером дают отопление, а часа в два-три ночи оно снова пропадает. У нас «сталинка». В комнатах холод собачий — температура выше 14 градусов не поднимается. Знаю, что в нашем доме во втором подъезде на третьем этаже в квартире из-за этой аварии на Ополченской прорвало трубы, затопило соседей, которые ниже. У нас же из-за холода просто вымораживает подъезд. Окна и двери покрываются не то, что инеем — льдом. УК «Жемчужина» словно не существует. К ним не дозвониться. Либо трубки не берут, либо сбрасывают. Слесари один раз появились, спустили воздух на чердаке, но потом через пару часов батареи снова стали ледяными, — говорит Иван.


К слову, директору УК «Жемчужина» Татьяне Клименко вменяют две статьи УК РФ. По информации волгоградского следкома, 37-летнюю женщину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение служащим коммерческой организации, вступившего в законную силу решения суда), ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Глава управляющей компании вину не признает. Санкция статьи предусматривает до двух лет колонии. 

Ранее журналисты «Высоты 102» сообщали, что в Тракторозаводском районе Волгограда на улице Ополченской 10 января на магистральном трубопроводе диаметром 500 миллиметров произошел порыв. В связи со случившимся на место прибыл глава Волгограда Владимир Марченко. По информации мэрии, на севере областного центра организовали оперштаб, в который вошли чиновники, представители управляющих компаний и соцучреждений. 

Напомним, что губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, на прошедшем вчера совещании, заслушав доклад главы Волгограда Владимира Марченко по ситуации с порывом на трубопроводе в  Тракторозаводском районе, потребовал не оставлять людей в «заложниках некомпетенции» УК. 

Тем временем в ряде домов Тракторозаводского района до сих пор холодно. Температура на уровне 13-ти градусов сохраняется в доме № 14 в поселке 4-й участок, где рухнул потолок при запуске отопления, а  в квартиры жителей полился кипяток. Волгоградцы из дома № 11 по улице Ополченской также жалуются на дикий холод. Со слов жильцов, с утра 13 января половину квартиры № 18 начали отапливать, в то время   как в другой части жилища трубы совершенно ледяные. 

Фото и видео: читатели ИА «Высота 102» 

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